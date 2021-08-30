МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций в понедельник повысился по основным биржевым индексам на внешнем позитиве и позитивной финансовой отчетности российских компаний.

Рост рынка нефти и западных фондовых площадок создавали позитивный внешний настрой для динамики российских акций.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 1,06%, до 3928,5 пункта, а долларовый индекс РТС — на 1,23%, до 1684,7 пункта.

ВНЕШНИЙ ПОЗИТИВ ПОМОГАЕТ

Российский фондовый рынок в понедельник повысился на фоне преобладания позитивных сигналов с мировых торговых площадок.

Западные фондовые индексы прибавили 0,1-0,9%. Инвесторы продолжили отыгрывать пятничное выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла, который в рамках конференции в Джексон-Хоул заявил, что участники рынка считают нынешний всплеск инфляции в США временным явлением и верят в ее возвращение к 2% и, по его словам, было бы ошибкой ужесточать политику центробанка в качестве реакции на явления, которые могут оказаться временными.

Он также сообщил, что ФРС может в этом году начать снижать выкуп активов с рынка, однако точных сроков не назвал.

Стоимость нефти растет на 0,5%, достигая 72,1 доллара, также поддерживая курсовую стоимость российских акций. Трейдеры продолжают следить за ситуацией в Мексиканском заливе, где в выходные прошел ураган "Ида", который уже ослаб до тропического шторма.

Участники торгов также ожидают заседание ОПЕК+, запланированное на среду, 1 сентября. В рамках предыдущего заседания ОПЕК+ решил с августа увеличивать добычу на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно, продлив соглашение до конца будущего года.

КОРПОРАТИВНЫЕ ИСТОРИИ

В лидерах роста цены среди российских акций оказались бумаги "Мечела" (+14,1% "префы", +14,3% — "обычка"), продолжающие отыгрывать представленную на прошлой неделе финотчетность.

Акции "Камаза" подорожали на 16,5%, также сохраняя импульс от позитивной финотчетности. Спрос на продукцию компании увеличивается, что отражается на её финансовых показателях, способствует росту капитализации, рассуждает Дмитрий Баранов из УК "Финам менеджмент". Биржи Франции и Германии выросли на общем оптимизме

"Возможно, теперь рост цены акций компании может стабилизироваться на некоторое время. Дальнейший рост бумаг будет зависеть от результатов производственной деятельности в третьем квартале и продаж продукции. Рост в начале следующего года будет зависеть от ситуация со спросом на грузовые автомобили как в России, так и на внешних рынках, и удалось ли мировому автопрому преодолеть нехватку комплектующих", — заключил он.

Также выросли акции ТМК (+6,6%), "Распадской" (+5,8%), "Алросы" (+3,5%), запланировавшей дивиденды за первое полугодие на уровне 8,79 рубля на акцию.

Акции "Газпрома" (+1,5%) позитивно отреагировали на рост чистой прибыли в первом полугодии в 21,9 раза до 995,521 миллиарда рублей. Чистый долг за полугодие снизился на 12% и по состоянию на 30 июня составил 3,396 триллиона рублей. База для выплаты дивидендов "Газпрома" за первое полугодие 2021 года достигла 845 миллиардов рублей, почти в 1,5 раза превысив показатель за весь 2020 год.

Акции "Аэрофлота" (+0,7%) слабо отреагировали на новости о том, что чистый убыток группы "Аэрофлот" в первом полугодии по МСФО составил 27,737 миллиарда рублей, показав снижение в 2,1 раза.

Упали в цене акции НМТП (-1,6%) на фоне фиксации прибыли после выхода данных о том, что чистая прибыль группы по МСФО в первом полугодии 2021 года выросла в 2,1 раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года — до 12,7 миллиарда рублей.

Также подешевели акции ИСКЧ (-3%), "Селигдара" (-1,1%), "Акрона" (-1%), префы "Транснефти" (-0,9%).

ПРОГНОЗЫ

На данный момент веских причин для прекращения роста на рынках рисковых активов не наблюдается, а некоторое ослабление макроэкономических данных по США и Европе даже может играть на руку покупателям в контексте ожиданий сохранения мягкой денежно-кредитной политики, рассчитывает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".

"Впрочем, вторник начнется с публикации данных по деловой активности КНР за август, которые могут преподнести и неприятные сюрпризы. Технических препятствий для обновления максимумов у рынка на данный момент нет, а помешать покупкам могли бы разве что неожиданные фундаментальные изменения. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3870-3970 пунктов", — добавляет она.

Индекс Мосбиржи во вторник может торговаться в пределах 3870-3950 пунктов, оценил Бахтин из "БКС Мир инвестиций".