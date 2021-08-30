Рынок акций РФ вырос на внешнем позитиве и отчетности компаний
МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций в понедельник повысился по основным биржевым индексам на внешнем позитиве и позитивной финансовой отчетности российских компаний.
Рост рынка нефти и западных фондовых площадок создавали позитивный внешний настрой для динамики российских акций.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 1,06%, до 3928,5 пункта, а долларовый индекс РТС — на 1,23%, до 1684,7 пункта.
ВНЕШНИЙ ПОЗИТИВ ПОМОГАЕТ
Российский фондовый рынок в понедельник повысился на фоне преобладания позитивных сигналов с мировых торговых площадок.
Западные фондовые индексы прибавили 0,1-0,9%. Инвесторы продолжили отыгрывать пятничное выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла, который в рамках конференции в Джексон-Хоул заявил, что участники рынка считают нынешний всплеск инфляции в США временным явлением и верят в ее возвращение к 2% и, по его словам, было бы ошибкой ужесточать политику центробанка в качестве реакции на явления, которые могут оказаться временными.
Он также сообщил, что ФРС может в этом году начать снижать выкуп активов с рынка, однако точных сроков не назвал.
Стоимость нефти растет на 0,5%, достигая 72,1 доллара, также поддерживая курсовую стоимость российских акций. Трейдеры продолжают следить за ситуацией в Мексиканском заливе, где в выходные прошел ураган "Ида", который уже ослаб до тропического шторма.
Участники торгов также ожидают заседание ОПЕК+, запланированное на среду, 1 сентября. В рамках предыдущего заседания ОПЕК+ решил с августа увеличивать добычу на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно, продлив соглашение до конца будущего года.
КОРПОРАТИВНЫЕ ИСТОРИИ
В лидерах роста цены среди российских акций оказались бумаги "Мечела" (+14,1% "префы", +14,3% — "обычка"), продолжающие отыгрывать представленную на прошлой неделе финотчетность.
Акции "Камаза" подорожали на 16,5%, также сохраняя импульс от позитивной финотчетности. Спрос на продукцию компании увеличивается, что отражается на её финансовых показателях, способствует росту капитализации, рассуждает Дмитрий Баранов из УК "Финам менеджмент".
"Возможно, теперь рост цены акций компании может стабилизироваться на некоторое время. Дальнейший рост бумаг будет зависеть от результатов производственной деятельности в третьем квартале и продаж продукции. Рост в начале следующего года будет зависеть от ситуация со спросом на грузовые автомобили как в России, так и на внешних рынках, и удалось ли мировому автопрому преодолеть нехватку комплектующих", — заключил он.
Также выросли акции ТМК (+6,6%), "Распадской" (+5,8%), "Алросы" (+3,5%), запланировавшей дивиденды за первое полугодие на уровне 8,79 рубля на акцию.
Акции "Газпрома" (+1,5%) позитивно отреагировали на рост чистой прибыли в первом полугодии в 21,9 раза до 995,521 миллиарда рублей. Чистый долг за полугодие снизился на 12% и по состоянию на 30 июня составил 3,396 триллиона рублей. База для выплаты дивидендов "Газпрома" за первое полугодие 2021 года достигла 845 миллиардов рублей, почти в 1,5 раза превысив показатель за весь 2020 год.
Акции "Аэрофлота" (+0,7%) слабо отреагировали на новости о том, что чистый убыток группы "Аэрофлот" в первом полугодии по МСФО составил 27,737 миллиарда рублей, показав снижение в 2,1 раза.
Упали в цене акции НМТП (-1,6%) на фоне фиксации прибыли после выхода данных о том, что чистая прибыль группы по МСФО в первом полугодии 2021 года выросла в 2,1 раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года — до 12,7 миллиарда рублей.
Также подешевели акции ИСКЧ (-3%), "Селигдара" (-1,1%), "Акрона" (-1%), префы "Транснефти" (-0,9%).
ПРОГНОЗЫ
На данный момент веских причин для прекращения роста на рынках рисковых активов не наблюдается, а некоторое ослабление макроэкономических данных по США и Европе даже может играть на руку покупателям в контексте ожиданий сохранения мягкой денежно-кредитной политики, рассчитывает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".
"Впрочем, вторник начнется с публикации данных по деловой активности КНР за август, которые могут преподнести и неприятные сюрпризы. Технических препятствий для обновления максимумов у рынка на данный момент нет, а помешать покупкам могли бы разве что неожиданные фундаментальные изменения. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3870-3970 пунктов", — добавляет она.
Индекс Мосбиржи во вторник может торговаться в пределах 3870-3950 пунктов, оценил Бахтин из "БКС Мир инвестиций".
https://1prime.ru/Financial_market/20210830/834555990.html