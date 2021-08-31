МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Государственный Эрмитаж начинает продавать цифровые произведения из лимитированной коллекции, созданной музеем на основе изображений предметов из своего собрания с использованием технологии NFT, говорится в сообщении маркетплейса блокчейн-экосистемы Binance. Мошенники заработали на краже криптовалюты полтора миллиарда долларов

"Государственный Эрмитаж и Binance NFT, маркетплейс ведущей международной блокчейн-экосистемы Binance, объявляют о начале продаж цифровых произведений из лимитированной цифровой коллекции, созданной музеем на основе изображений предметов из своего собрания с использованием технологии NFT. Аукцион открывается 31 августа в 15.00 по московскому времени и продлится до 7 сентября 15.00", — сообщил маркетплейс.

Серия представлена следующими произведениями: "Мадонна Литта" Леонардо да Винчи, "Юдифь" Джорджоне, "Куст сирени" Винсента Ван Гога, "Композиция VI" Василия Кандинского, "Уголок сада в Монжероне" Клода Моне.

Все токенизированные цифровые произведения созданы в двух экземплярах: один из них будет храниться в Эрмитаже, второй – представлен на маркетплейсе Binance NFT. Все цифровые копии лично подписаны директором Государственного Эрмитажа Михаилом Пиотровским, который заверил подлинность каждой работы из лимитированной серии путем нанесения даты и точного времени их подписания, тем самым придав им абсолютную уникальность, увековеченную в блокчейне. Само место подписания – залы Эрмитажа – также закреплено в метаданных. Россиянам посоветовали, какие активы стоит купить и держать вечно

Стартовая стоимость каждой цифровой работы составляет 10 тысяч BUSD (регулируемый стейблкоин, он обеспечен фиатом и привязан к доллару США, на каждую единицу BUSD имеется один резервный доллар США). Все вырученные от продажи средства переходят в Государственный Эрмитаж. В аукционе смогут принять участие любые пользователи Binance.

NFT (non-fungible tokens) — невзаимозаменяемые токены (виртуальная цифровая единица) в блокчейн-сети, которые нельзя обменять друг на друга. Их используют для приобретения цифровых объектов. Это уникальный цифровой сертификат, который хранится в блокчейне и дает эксклюзивные права на фото, видео, аудио, твиты и любые другие цифровые товары.