МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают в сентябре снижения российского рынка акций по главным биржевым индексам, а также ослабления рубля к доллару и евро — вслед за нефтью, свидетельствуют данные опроса, проведенного РИА Новости.

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индексы Мосбиржи и РТС снизятся в сентябре на 0,4%, до 3902 пунктов, РТС — на 3,1%, до 1632 пункта, соответственно, ожидают эксперты.

Цена на нефть марки Brent упадет более чем на 2 доллара ниже 70 долларов за баррель, курс евро на форексе сползет на 0,2 цента — ниже 1,18 доллара, стоимость золота останется около 1800 долларов за тройскую унцию, инфляция в РФ составит 0,15% в месяц, оценивают аналитики.

Курс доллара за месяц поднимется на 1,2 рубля, до 74,4 рубля, евро — на 90 копеек, до 87,3 рубля, ожидают аналитики.

ДРАЙВЕРЫ РЫНКА

С фундаментальной точки зрения в сентябре на мировых фондовых площадках в условиях близости индексов к рекордным и локальным максимумам может сохраняться напряженность, считает Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал".

С одной стороны, рисковые активы готовы продолжать повышение, но с другой — для более уверенного роста прежних драйверов (в виде надежд на восстановление мировой экономики) может и не хватить, а любой негатив будет провоцировать коррекционные снижения, поясняет она.

Сентябрь может оказаться периодом осеннего пробуждения биржевых "медведей", коррекция на рынках может развиться ближе к концу месяца, полагает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"Основным триггером продаж может стать заседание ФРС США 22 сентября, на котором американский регулятор с большой вероятностью объявит о начале сворачивания скупки активов в рамках программы количественного смягчения. Секвестр QE может начаться уже с октября. На этом фоне мы можем увидеть резкое усиление доллара на внешней арене, что окажет давление на стоимость сырьевых активов и валюты развивающихся стран", — говорит аналитик.

Значительное внимание в течение месяца рынки продолжат уделять ключевым статистическим маркерам США, КНР, еврозоны — индексам производственной активности, показателям рынков труда и недвижимости, инфляции, потребительской активности, напоминает он.

РУБЛЬ ОСЛАБЕЕТ

Рубль, вероятно, начнет месяц с позитива, однако по мере усиления опасений скорого ужесточения ДКП в США рубль может начать слабеть, считает Варвара Пономарева из банка "Санкт-Петербург". Нефть в августе подешевела рекордными темпами

"Если же на сентябрьском заседании ФРС будут анонсированы сроки начала сворачивания программы QE, то негатив на рынке усилится, и курс может достичь отметки в 74,5 рубля за доллар", — оценивает она.

В конце месяца рублю, возможно, предстоит борьба за уровни вблизи 75 рублей против доллара, возможно, даже тестирование курсом отметок 76-78 рублей за доллар, считает Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"Впрочем, для рублевых активов многое будет зависеть от динамики нефти и геополитики. "Черное золото" может быть поддержано на уровне 70 долларов решениями ОПЕК+ и наметившимся улучшением эпидемиологической ситуации в мире. Фактором, сдерживающим рост цен на нефть, может выступить наращивание добывающей активности в США", — добавляет он.

Доллар на форексе может продолжить укрепление в следующем месяце, что приведет к откату и закреплению котировок нефти в диапазон 65-70 долларов за баррель, считает Владимир Соловьев из Промсвязьбанка, говоря о курсообразующих факторах рубля.

Российский ЦБ на фоне нового ускорения инфляции, скорее всего, поднимет ключевую ставку на 0,5 процентного пункта, однако более важной для рынка будет публикация проекта основных направлений ДКП на период до 2024 года, в котором будет детализирована перспектива снижения цели по инфляции и, возможно, приведены новые оценки нейтрального уровня ключевой ставки, рассуждает Валерий Вайсберг из ИК "Регион", говоря о курсообразующих факторах рубля.

ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ

На российском рынке начнется период закрытия дивидендных реестров, а образующиеся разрывы будут оказывать локальное понижательное давление на индексы, считает Кожухова из ИК "Велес Капитал".

Несмотря на текущий позитивный настрой рынков, вызванные сдержанной риторикой главы ФРС США относительно сворачивания программы выкупа активов, в конце сентября риски коррекции на мировых рынках могут возрасти, что также коснется и российского рынка, считает Владимир Соловьев из Промсвязьбанка.

"Поводом могут выступить как "сюрпризы" от макростатистики, так и анонсирование ФРС США самой программы сворачивания. Тем не менее, мы не считаем, что коррекция будет сильной или длительной. Предпосылки для развития "медвежьего" рынка в целом несущественны", — считает он.

ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ

По мнению Александра Осина из "Фридом Финанс", в ближайшие недели лидерами рынка, возможно, выступят акции, входящие в расчет индексов металлургии и добычи, а также транспорта.

В сентябре имеет смысл держать рисковые активы, но быть готовыми к фиксации прибыли при появлении негативных сигналов, рекомендует Кожухова из ИК "Велес Капитал".

Соловьев из Промсвязьбанка ожидает возобновление покупок в секторах транспорта ("Аэрофлот", НМТП) и электроэнергетики ("Интер РАО", ФСК "ЕЭС", "Русгидро"). Неплохой рост могут показать акции золотодобытчиков ("Полюс", Polymetal) на фоне возможного роста цен на золото к концу года. Приближение дивидендных "отсечек" также окажет поддержку бумагам НЛМК и ТМК, добавляет он.