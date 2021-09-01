МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США в среду растут в преддверии публикации ряда макроэкономических статданных по стране, свидетельствуют данные торгов. Индекс доверия потребителей в США в августе сократился

По состоянию на 13.48 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,28%, до 35436 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,17%, до 15609 пунктов, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,3%, до 4534,25 пункта.

Американские инвесторы ожидают публикации ряда макроэкономических данных по стране. Так, аналитическая компания Automatic Data Processing (ADP) обнародует данные об изменении числа рабочих мест в частных компаниях США в августе. Ожидается, что показатель вырос на 613 тысяч после роста в июле на 330 тысяч.

Позднее американский Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) разместит данные индекса деловой активности в сфере услуг США. Эксперты полагают, что показатель в августе снизился до 58,6% с 59,5% в июле.

"Сентябрь может быть крайне сложным месяцем для рисковых активов. Практически все секторы рынка достигли существенных уровней, оценки довольно высокие", — отметила газете Wall Street Journal директор Newton Investment Management по инвестициям с реальной доходностью Сьюзан Хатчинс (Suzanne Hutchins).