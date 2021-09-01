МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в среду закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) в "зеленой зоне", за исключением бумаг "Ленты" и "Северстали", свидетельствуют данные торговой площадки.

Цена глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" выросла на 1,66% — до 7,34 доллара, "Новатэка" — на 3,97%, до 246,4 доллара, "Лукойла" — на 2,17%, до 86,6 доллара. Бумаги "Газпрома" подорожали на 2,6% — до 8,52 доллара, "Газпром нефти" — на 1,03%, до 29,4 доллара.

Бумаги "Норникеля" выросли в цене на 0,27% — до 32,94 доллара, НЛМК — на 0,3%, до 33,5 доллара, "Северстали" — подешевели на 2,67%, до 22,58 доллара.

Стоимость расписок ВТБ выросла на 1,15% — до 1,41 доллара, Сбербанка — на 2,16%, до 18,23 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", поднялась на 5,93%, до 93,54 доллара.

GDR АФК "Система" подорожали на 1,57% — до 8,41 доллара. Бумаги "Ленты" сократились в стоимости на 0,64% — до 3,12 доллара, "Магнита" — подорожали на 0,26%, до 15,21 доллара.