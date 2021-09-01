МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Рубль вечером в среду растет к доллару и евро на фоне попыток рынка нефти удержаться от падения.

Повышательная динамика мировых фондовых площадок и ослабление доллара на форексе поддерживают курс рубля.

Курс доллара расчетами "завтра" на 20.21 мск падал на 30 копеек, до 72,92 рубля, курс евро снижался на 5 копеек, до 86,4 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ НАХОДИТ ПОДДЕРЖКУ

Российская валюта повышается в среду к доллару, и меньше — к евро, отыгрывая укрепление европейской валюты на форексе на 0,33%, до 1,1846 доллара. Инвесторы оценивают ряд макроэкономических статданных по еврозоне.

В частности, безработица снизилась в июле до 7,6% с пересмотренного показателя июня в 7,8%, что совпало с прогнозом аналитиков. Показатель снизился до минимума с мая 2020 года, когда безработица в еврозоне составляла 7,5%.

Высокие цены на нефть поддерживают курс рубля. При этом волатильность на фоне сообщений с саммита ОПЕК+ краткосрочно толкнула нефть в район 70,5 доллара, но затем цена сорта Brent вернулась и теряет только 0,3% — до 71,5 доллара, оставаясь около максимумов с начала августа.

Страны ОПЕК+ договорились придерживаться согласованного ранее курса по наращиванию добычи нефти. В октябре прирост составит 400 тысяч баррелей в сутки.

Индекс доллара (DXY) снижается на 0,2%, до 92,4 пункта. При этом многие "развивающиеся валюты" прибавляют против доллара, поддерживая курс рубля. Мировые фондовые индексы также в основном растут, усиливая эту поддержку.

Оценки ЦБ также носят успокаивающий характер. Влияние единовременных выплат пенсионерам, военным и правоохранителям на инфляцию в России будет разовым и небольшим, говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ "О чем говорят тренды".

Кроме того, благоприятно сказались аукционы Минфина России по размещению ОФЗ двух серий на 92,167 миллиарда рублей, что приблизило ведомство к выполнению квартального плана заимствований.

В июле — сентябре привлечено 666,7 миллиарда рублей, что соответствует 95% плана привлечения на рынке ОФЗ в третьем квартале.

В итоге, доллар и евро теряют к рублю 0,1-0,4%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 5,2 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Несмотря на волатильность нефтяных котировок, поддержку рублю оказали аукционы Минфина по размещению ОФЗ, полагает Александра Овчинникова из "Сбер управление активами".

"Рост активности на глобальных рынках может привести к притоку средств иностранных инвесторов в российские активы, что выступает позитивным фактором для рубля. Краткосрочный ориентир по курсу доллара составляет 72,5-73,5 рубля", — оценивает она.

Рублю, как и другим валютам развивающихся рынков, благоволит локальное ослабление доллара к мировым валютам, другим фактором умеренной поддержки нацвалюты РФ выступила положительная динамика рынка рублевого долга, считает Денис Буйволов из "БКС Мир инвестиций".

"Если краткосрочно предположить сохранение текущих ценовых уровней в нефти и спокойный геополитический фон, то доллар может завершить текущую неделю в пределах диапазона 72,5-74 рубля", — оценил он.