МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Рынки второй день почти без изменений, так как статистика выходит в рамках ожиданий. Встреча ОПЕК+ также прошла без сюрпризов — было принято ожидаемое решение о повышении на 0,4 миллиона баррелей в день. Данные по запасам нефти поддержали котировки — наблюдается повышенный рост спроса на дизель и авиакеросин, что говорит об увеличении экономической активности.

Moody's понизил рейтинг Nordstrom (BB+/Ba1/BBB-) с Baa3 до Ba1, прогноз стабильный. Драйверами для понижения Moody's стали повышенная долговая нагрузка и более низкие показатели в сравнении с конкурентами. В то же время ликвидность оценивается как очень хорошая (1,3 миллиарда долларов).

Мы оцениваем это нейтрально, так как понижение рейтинга было ожидаемым, особенно в свете того, что Macy's, имеющий более низкий рейтинг имеет намного более лучшие показатели. Ожидаем также снижения рейтинга от Fitch.

Dell (BB+/Ba1/BB+) неплохо отчитался за 2кв21 — снизил чистый долг, увеличил EBITDA. Во 2кв21 выручка выросла на 15% г/г, операционная прибыль (EBIT) на 7% г/г, EBITDA на 7% г/г. Чистый долг/EBITDA снизился до 1,5х. Все три сегмента показали рост выручки г/г, рост операционной прибыли в сегменте ПК и ноутбуков составил 39% г/г из-за дефицита чипов, в сегменте облачной инфраструктуры 0% г/г из-за урезанных бюджетов в covid эру, и —5% в сегменте облачного ПО из-за инвестиций в рост (R&D, S&M), в том числе M&A активности.

Мы оцениваем это также нейтрально, так как хорошие показатели уже были ожидаемыми. Вероятность, получения высокого рейтинга после выделения WMware высокая.