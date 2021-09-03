МОСКВА, 3 сент — ПРАЙМ. Российский рынок акций закрыл неделю ростом по основным фондовым индексам на фоне дорогой нефти и обновил на закрытие исторический максимум по индексу Мосбиржи, поднявшись выше психологически значимой отметки 4000 пунктов, следует из данных торгов.

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Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов повысился на 0,27%, до очередного максимума 4001,70 пункта, а долларовый индекс РТС — на 0,44%, до 1734,16 пункта.

За неделю индекс Мосбиржи вырос на 2,94%, РТС — на 4,2%, соответственно.

Рынок нефти теряет 0,4%, до 72,7 доллара за баррель сорта Brent, оставаясь в районе максимумов с начала августа.