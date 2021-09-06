МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись в понедельник рекордным ростом на новостях из Японии, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи Европы растут вслед за фондовыми рынками Азии

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,12%, до 3621,86 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 2,03%, до 2463,36 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,9%, до 26136 пунктов. Южнокорейский KOSPI вырос на 0,07%, до 3203,33 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,83%, до 29659,89 пункта, австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 0,07%, до 7528,5 пункта.

Азиатские фондовые биржи закрылись в понедельник рекордным ростом на новостях из Японии. Как сообщалось ранее, премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах лидера правящей Либерально-демократической партии (ЛДП). Инвесторы оценивают это как положительный фактор и ожидают политических и экономических перемен.

На этом фоне китайский индекс Shanghai Composite достиг рекордного с июня 2021 года показателя, а Shenzhen Composite — с августа текущего года. Японский Nikkei 225 вырос до рекордного с апреля показателя в 29659,89 пункта.

Кроме того, инвесторы обратили внимание на рост акций компаний по здравоохранению в Китае. По словам аналитиков Sealand Securities, которые приводит газета Wall Street Journal, общая оценка сектора здравоохранения является разумной после нескольких недель низкой производительности компаний.