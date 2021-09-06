Основные фондовые рынки АТР закрыли торги рекордным ростом на новостях из Японии
МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись в понедельник рекордным ростом на новостях из Японии, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,12%, до 3621,86 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 2,03%, до 2463,36 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,9%, до 26136 пунктов. Южнокорейский KOSPI вырос на 0,07%, до 3203,33 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,83%, до 29659,89 пункта, австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 0,07%, до 7528,5 пункта.
Азиатские фондовые биржи закрылись в понедельник рекордным ростом на новостях из Японии. Как сообщалось ранее, премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах лидера правящей Либерально-демократической партии (ЛДП). Инвесторы оценивают это как положительный фактор и ожидают политических и экономических перемен.
На этом фоне китайский индекс Shanghai Composite достиг рекордного с июня 2021 года показателя, а Shenzhen Composite — с августа текущего года. Японский Nikkei 225 вырос до рекордного с апреля показателя в 29659,89 пункта.
Кроме того, инвесторы обратили внимание на рост акций компаний по здравоохранению в Китае. По словам аналитиков Sealand Securities, которые приводит газета Wall Street Journal, общая оценка сектора здравоохранения является разумной после нескольких недель низкой производительности компаний.
https://1prime.ru/Financial_market/20210906/834609148.html