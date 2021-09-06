МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Индексы Мосбиржи и РТС торгуются возле максимальных годовых значений на фоне роста отдельных бумаг нефтегазового, финансового и металлургического секторов, следует из данных торгов.

Рублевый индекс Мосбиржи к 14.17 мск рос на 0,24%, до 4011,24 пункта, долларовый индекс РТС незначительно снижался на 0,02%, до 1732,74 на фоне ослабления рубля к доллару.

Курс доллара расчетами "завтра" растет в то же время на 17 копеек, до 72,89 рубля, курс евро на 8 копеек, до 86,48 рубля.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,52%, до 72,23 доллара за баррель.

"В понедельник 6 сентября отечественные торговые площадки продолжают рост. Положительным фактором выступает благоприятный внешний фон — европейские и азиатские площадки торгуются в плюсе", — отмечает Артемий Шамшуков из "Финама".

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

В лидерах роста — обыкновенные акции "Россетей" (+2,9%), "Газпрома" (+1,24%), "Норникеля" (+ 0,87%) и ВТБ (+3,7%). Позитива бумагам ВТБ добавляют слова главы банка Андрея Костина на Восточном экономическом форуме, что прибыль ВТБ по итогам текущего года может вырасти до более 4 миллиардов долларов.

Акции "Русала" растут на 0,9% — до 62,96 рубля, ранее в ходе торгов они повышались на 6,97% — до максимальных за всю историю торгов на Московской бирже 66,75 рубля на новостях о госперевороте в Гвинее, вызвавших рост цен на алюминий.

На отрицательной территории в лидерах торгуются бумаги НЛМК(-4%), депозитарные расписки Qiwi (-2,42%), Petropalovsk (-1,35) и акции "Роснефти" (-1,18%). Бумаги НЛМК и расписки Qiwi в минусе из-за дивидендного "разрыва".

ПРОГНОЗЫ

Аналитики Альфа-банка считают, что в понедельник российский рынок акций будет расти на фоне ожиданий отсрочки количественного сокращения и возможного предоставления дополнительных стимулов. Эксперты добавляют, что большим потенциалом роста обладают недооцененные акции в банковском секторе.

"До конца дня ожидаем вялую динамику российских индексов. В США в связи с празднованием Дня Труда торги сегодня не проводятся. В связи с этим, наши игроки не будут спешить двигать рынок в какую-либо из сторон. Наш ориентир до конца дня по индексу Мосбиржи — 4010-4015 пункта, по индексу РТС — 1730-1735 пункта", — отмечает главный аналитик Дмитрий Донецкий из ИФК "Солид".