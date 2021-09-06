МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Ожидаемые в вторник, 7 сентября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:30 JPY Япония — Индекс расходов домохозяйств (г/г) (июль) -5,1% 2,9%
2:30 JPY Япония — Индекс расходов домохозяйств (м/м) (июль) -3,2% 1,1%
4:30 AUD Австралия — Разрешения на строительство (м/м) -8,6% -8,6%
6:00 CNY Китай — Объём экспорта (г/г) (август) 19,3% 17,1%
6:00 CNY Китай — Объём импорта (г/г) (август) 28,1% 26,8%
6:00 CNY Китай — Сальдо торгового баланса (USD) (август) 56,59 млрд юаней 51,05 млрд юаней
7:30 AUD Австралия — Решение РБА /Резервного банка Австралии/ по процентной ставке (сентябрь) 0,1% 0,1%
9:00 GBP Великобритания — Индекс цен на жильё от Halifax (м/м) (август) 0,4% 1,1%
9:00 GBP Великобритания — Индекс цен на жильё от Halifax (г/г) (август) 7,6%  
9:00 EUR Германия — Объём промышленного производства (м/м) (июль) -1,3% 0,7%
10:30 GBP Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Майкла Сондерса    
12:00 EUR Германия — Индекс текущих экономических условий ZEW (сентябрь) 29,3 33
12:00 EUR Германия — Индекс экономических настроений ZEW (сентябрь) 40,4 30
12:00 EUR Еврозона — ВВП (кв/кв) (2кв2021) 2% 2%
12:00 EUR Еврозона — ВВП (г/г) (2кв2021) 13,6% 13,6%
12:00 EUR Еврозона — Индекс экономических настроений от ZEW (сентябрь) 42,7  
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Сбербанк — финансовая отчетность по РСБУ за август 2021    
  RUB НОВАТЭК — закрытие реестра для участия в ВОСА (30.09.2021, в заочной форме, див-ды 1П2021, реестр для выплаты — 11.10.2021) 11,82 (1П02020) + 23,74 (фин) — див-д 2020 27,67 (1П2021, рекоменд. СД) — див-д 2021
  RUB НЛМК — закрытие реестра для выплаты див-дов 1П2021 (ВОСА — 27.08.2021) 3,21 (1кв2020) + 4,75 (1П2020) + 6,43 (9м2020) + 7,25 (фин) — див-д 2020 7,71 (1кв2021) + 13,62 (1П2021) — див-д 2021
  RUB QIWI plc — закрытие реестра для выплаты див-дов 1П2021 $0,14 (1кв2020) + $0,33 (1П2020) + $0,34 (3кв2020) + $0,31 (фин) — див-д 2020 $0,22 (1кв2021) + $0,3 (1П2021) — див-д 2021
  RUB Globaltrans — закрытие реестра для выплаты див-дов 1П2021 28 — див-д 2020 22,5 (1П2021) — див-д 2021
  RUB Северсталь — ФАС рассмотрит дело по признакам монопольно высоких цен на горячекатаный плоский стальной прокат    