События в сфере макроэкономики и бизнеса 7 сентября
МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Ожидаемые в вторник, 7 сентября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:30
|JPY
|Япония — Индекс расходов домохозяйств (г/г) (июль)
|-5,1%
|2,9%
|2:30
|JPY
|Япония — Индекс расходов домохозяйств (м/м) (июль)
|-3,2%
|1,1%
|4:30
|AUD
|Австралия — Разрешения на строительство (м/м)
|-8,6%
|-8,6%
|6:00
|CNY
|Китай — Объём экспорта (г/г) (август)
|19,3%
|17,1%
|6:00
|CNY
|Китай — Объём импорта (г/г) (август)
|28,1%
|26,8%
|6:00
|CNY
|Китай — Сальдо торгового баланса (USD) (август)
|56,59 млрд юаней
|51,05 млрд юаней
|7:30
|AUD
|Австралия — Решение РБА /Резервного банка Австралии/ по процентной ставке (сентябрь)
|0,1%
|0,1%
|9:00
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жильё от Halifax (м/м) (август)
|0,4%
|1,1%
|9:00
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жильё от Halifax (г/г) (август)
|7,6%
|9:00
|EUR
|Германия — Объём промышленного производства (м/м) (июль)
|-1,3%
|0,7%
|10:30
|GBP
|Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Майкла Сондерса
|12:00
|EUR
|Германия — Индекс текущих экономических условий ZEW (сентябрь)
|29,3
|33
|12:00
|EUR
|Германия — Индекс экономических настроений ZEW (сентябрь)
|40,4
|30
|12:00
|EUR
|Еврозона — ВВП (кв/кв) (2кв2021)
|2%
|2%
|12:00
|EUR
|Еврозона — ВВП (г/г) (2кв2021)
|13,6%
|13,6%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Индекс экономических настроений от ZEW (сентябрь)
|42,7
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|Сбербанк — финансовая отчетность по РСБУ за август 2021
|RUB
|НОВАТЭК — закрытие реестра для участия в ВОСА (30.09.2021, в заочной форме, див-ды 1П2021, реестр для выплаты — 11.10.2021)
|11,82 (1П02020) + 23,74 (фин) — див-д 2020
|27,67 (1П2021, рекоменд. СД) — див-д 2021
|RUB
|НЛМК — закрытие реестра для выплаты див-дов 1П2021 (ВОСА — 27.08.2021)
|3,21 (1кв2020) + 4,75 (1П2020) + 6,43 (9м2020) + 7,25 (фин) — див-д 2020
|7,71 (1кв2021) + 13,62 (1П2021) — див-д 2021
|RUB
|QIWI plc — закрытие реестра для выплаты див-дов 1П2021
|$0,14 (1кв2020) + $0,33 (1П2020) + $0,34 (3кв2020) + $0,31 (фин) — див-д 2020
|$0,22 (1кв2021) + $0,3 (1П2021) — див-д 2021
|RUB
|Globaltrans — закрытие реестра для выплаты див-дов 1П2021
|28 — див-д 2020
|22,5 (1П2021) — див-д 2021
|RUB
|Северсталь — ФАС рассмотрит дело по признакам монопольно высоких цен на горячекатаный плоский стальной прокат
https://1prime.ru/Financial_market/20210906/834612895.html