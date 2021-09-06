МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Рубль вечером в понедельник теряет против доллара и евро на фоне дешевеющей нефти и укреплении доллара к мировым валютам, свидетельствуют данные торгов. Рыночная активность невысока из-за выходного дня в США.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск повышался на 30 копеек, до 73,03 рубля, курс евро — на 26 копеек, до 86,66 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ТЕРЯЕТ ПОЗИЦИИ

Российская валюта в понедельник снижается к доллару и к евро, отыгрывая умеренно-негативную динамику мировых рынков рискового капитала.

При этом из-за выходного в США (День труда) торги в Америке не проводятся, соответственно, отсутствуют торговые сигналы с этих площадок, и рыночная активность на российских площадках в понедельник пониженная. Так, к вечеру на торгах долларом расчетами "завтра" объем составляет около 1,2 миллиарда долларов, хотя среднедневной превышает 2 миллиарда.

Стоимость нефти теряет 0,6%, достигая 72,2 доллара за баррель марки Brent. Нефтяные инвесторы оценивают решение нефтегазовой госкомпании Саудовской Аравии Saudi Aramco, которая, по данным агентства Блумберг, понизила октябрьские отпускные цены на нефть для покупателей из Азии, при этом в два раза сильнее, чем ожидали аналитики.

При этом индекс доллара (DYX) прибавляет 0,2%, до 92,3 пункта, косвенно подавая сигнал об ослаблении аппетита к риску, что поддерживает давление на курс российской валюты.

В четверг пройдет сентябрьское заседание ЕЦБ. Аналитики считают, что по его итогам европейский финансовый регулятор сохранит свою процентную ставку на нулевом уровне, что окажет давление на евро против доллара.

В то же время, сглаживанию динамики рубля способствует информация о том, что ФНБ за август 2021 года вырос на 260 миллиардов рублей — до 14,017 триллиона рублей, а в долларах — на 2,4 миллиарда, до 190,5 миллиарда долларов.

В итоге, доллар и евро теряют к рублю 0,3-0,4%. Рублевая цена нефти колеблется выше уровня 5,25 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

После падения в течение шести последних торговых сессий подряд в начале новой недели индекс доллара торговался в понедельник в плюсе, отмечает Юрий Кравченко из компании "Велес капитал".

"Впрочем, необходимо отметить, что из-за выходного дня на биржах в США торговая активности была на пониженном уровне, не отражая объективно настроения участников рынка", — добавляет он, рассуждая о факторах курсообразования рубля.

Курс доллара во вторник может вновь опуститься ниже уровня 73 рубля, оценивает перспективы Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

На начавшейся неделе игроки валютных рынков будут следить за данными о темпах восстановления мировой экономики, сведениями о вакцинации граждан и результатами очередного заседания ЕЦБ, считает Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал". "Оно состоится в четверг и даст сигналы относительно дальнейшего изменения денежно-кредитной политики в ЕС", — добавляет он.