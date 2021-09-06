МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в понедельник закрылись ростом на фоне ослаблений опасений за возможное ужесточение монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,68%, до 7187,18 пункта, французский CAC 40 — на 0,8%, до 6743,5 пункта, немецкий DAX — на 0,96%, до 15781,2 пункта.

По словам аналитика IG Джошуа Махоуни (Joshua Mahony), рост фондовых индексов в Европе и Азии в понедельник был связан со слабыми данными по рынку труда в США. Эксперт отметил, что замедление восстановления американской экономики указывает на более поздние сроки ужесточения монетарной политики Федрезерва США.

"Хотя восстановление экономики США явно нестабильно, оно также может вселять надежду на то, что сокращение (объема выкупа активов – ред.) может быть отложено", — цитирует Махоуни агентство Франс Пресс.

Трейдеры также обратили внимание и на статистику по Германии. Так, объем производственных заказов в стране в июле вырос на 3,4% по сравнению с предыдущим месяцем. Аналитики же, напротив, ожидали снижения показателя на 1%.

Во вторник трейдеры будут оценивать данные о ВВП еврозоны. Аналитики полагают, что показатель во втором квартале, по третьей, окончательной оценке, вырос на 13,6% в годовом выражении после снижения на 1,3% в первом квартале. Прогноз соответствует второй оценке.