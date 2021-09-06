ПЕКИН, 6 сен — ПРАЙМ. Пекинская фондовая биржа зарегистрирована с уставным капиталом в 1 миллиард юаней (около 155 миллионов долларов), сообщает в понедельник агентство Синьхуа. Китай намерен открыть новую фондовую биржу

Китайский лидер, выступая на церемонии открытия Китайской международной ярмарки торговли услугами (CIFTIS) 2 сентября, объявил о намерении властей создать Пекинскую фондовую биржу и сделать ее основной площадкой для малых и средних инновационных предприятий. В Китае на данный момент есть три биржи – в Шанхае, Шэньчжэне и Гонконге.

Отмечается, что зарегистрированный капитал поступил от компании с ограниченной ответственностью при китайской общенациональной внебиржевой системе торговли акциями малых и средних предприятий (NEEQ). Пекинская биржа зарегистрирована в районе Сичэн по тому же адресу, где и NEEQ.

Агентство сообщает, что регистрация биржи была произведена еще 3 сентября, на следующий день после заявления о намерении ее создать.

В минувшее воскресенье компетентные органы запросили общественное мнение о конкретных правилах работы новой фондовой биржи, которые включают процедуры листинга, торговли и управления членством на новой фондовой бирже.

Согласно обнародованным правилам, на новой фондовой бирже в первый день торгов не будут вводиться ограничения на изменение цены, однако уточнялось, что торги будут приостановлены на десять минут, когда цены на акции компании вырастут более чем на 30% или упадут более чем на 60%, после первого дня колебания цены будут ограничены 30%.

Власти пока не сообщали, когда ожидается открытие биржи.