МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Вопрос о распространении нового штамма коронавируса "дельта" вновь активизировался по всему миру из-за роста в ведущих экономиках мира, хорошей защитой сбережений от новых волн могут стать облигации, как долларовые так и рублевые, рассказал РИА Новости старший портфельный управляющий "Сбер Управление Активами" Дмитрий Постоленко. Эксперт объяснил, за каких родственников вам доплатят к пенсии

"Чтобы уберечь свои сбережения от неопределенности на фондовых площадках, мы напоминаем о важности диверсификации активов. По мере продолжения восстановления мировой экономики, высоких цен на сырьевые товары кредитное качество эмитентов будет улучшаться. В то время как на рынке акций многие активы достигли своих максимумов, вложения в облигации выглядят все более актуальными, несмотря на низкие уровни доходности", — считает он.

Так, долларовые облигации развивающихся рынков остаются инвестиционно-привлекательными, ввиду уровня ставок по данным инструментам, которые заметно превышают ставки по евробондам развитых стран, отмечает Постоленко.

На рублевом рынке он считает инвестиционно-привлекательными средне- и долгосрочные ОФЗ, а также корпоративные облигации. При этом рублевые корпоративные облигации предлагают заметную премию к ОФЗ.

"Благодаря ужесточению денежно-кредитной политики ЦБ, а также благодаря эффекту высокой базы, мы ожидаем возврата инфляции к таргету ЦБ (4% — ред.) уже в следующем году, по мере замедления которой ожидаем рост котировок облигаций, что внесет заметный вклад в общую доходность облигационных портфелей", — указывает эксперт.

"Основу такого защитного портфеля могут сейчас составлять долговые инструменты – порядка 50-70%. Распределение между рублевыми и долларовыми бумагами стоит производить в зависимости от того, в какой валюте вы собираетесь тратить. Если в рублях, то на рублевые облигации стоит выделить порядка 50% портфеля. Если в валюте, то порядка 40% на еврооблигации", — резюмировал он.