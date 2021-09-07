2021-09-07T10:12:00+03:00
2021-09-07T10:12:23+03:00
2021-09-07T10:12:00+03:00
2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210907/834619872.html
Российский рынок акций слегка растет на внешнем позитиве
Рынки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Российский рынок акций незначительно повышается в начале торгов вторника на позитивном внешнем фоне, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 10.07 мск рос... ПРАЙМ, 07.09.2021
мосбиржа, биржи, торги, новости, рынки
https://1prime.ru/images/83437/49/834374913.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83437/49/834374913.jpg
https://1prime.ru/images/83437/49/834374910.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83437/49/834374910.jpg
https://1prime.ru/images/83437/48/834374801.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83437/48/834374801.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций незначительно повышается в начале торгов вторника на позитивном внешнем фоне, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.07 мск рос на 0,28% — до 4039,65 пункта, долларовый индекс РТС увеличивался на 0,18% — до 1740,3 пункта.
Курс доллара расчетами "завтра" при этом рос на 14 копеек — до 73,13 рубля, курс евро — на 11 копеек — до 86,77 рубля.
Нефть символически подрастает в цене на 0,25% — до 72,41 доллара за баррель сорта Brent.