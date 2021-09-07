МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций незначительно повышается в начале торгов вторника на позитивном внешнем фоне, следует из данных Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.07 мск рос на 0,28% — до 4039,65 пункта, долларовый индекс РТС увеличивался на 0,18% — до 1740,3 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" при этом рос на 14 копеек — до 73,13 рубля, курс евро — на 11 копеек — до 86,77 рубля.

Нефть символически подрастает в цене на 0,25% — до 72,41 доллара за баррель сорта Brent.