МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы бодро растут во вторник после выхода ряда макроэкономических статданных в еврозоне и непосредственно в Германии, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи АТР закрылись в основном ростом

По состоянию на 12.45 мск британский индекс FTSE 100 поднимался на 0,68%, до 7187,18 пункта, французский CAC 40 — на 0,8%, до 6743,5 пункта, немецкий DAX — на 0,96%, до 15932,12 пункта.

Европейские инвесторы во вторник оценивают ряд макроэкономических статданных. Так, совокупный ВВП 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в прошлом квартале вырос на 14,3% в годовом выражении и на 2,2% — в квартальном. Аналитики же ожидали сохранения второй оценки без изменений (13,2% и 1,9%).

В Германии объем промышленного производства с учетом сезонных колебаний в июле вырос на 1% к предыдущему месяцу после снижения на 1,3% в июне. В то же время последний индекс доверия инвесторов к экономике страны упал до 26,5 пункта с 40,4 пункта в августе.