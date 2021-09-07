МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. "Новатэк" в ходе торгов вторника символически обгонял "Роснефть" по капитализации, непродолжительное время занимая третью строчку в рейтинге российских торгуемых эмитентов, следует из данных Московской биржи. Fitch подтвердило рейтинг "Новатэка" на уровне "BBB"

Во вторник "Новатэк" в районе 15.00 мск краткосрочно символически опережал по рыночной капитализации "Роснефть" на уровнях около 5,78 триллиона рублей. Однако затем показатели эмитентов вернулись на прежние места. К 16.13 мск капитализация "Роснефть" составляла 5,807 триллиона рублей, "Новатэка" – 5,769 триллиона рублей. Акции "Роснефти" при этом дешевели к закрытию понедельника на 0,5%, "Новатэка" — дорожали на 2,7%.

При этом капитализация лидеров: "Газпрома" и Сбербанка составляет 7,8 триллиона рублей и 7,3 триллиона, соответственно.