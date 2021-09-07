МОСКВА, 7 сен – ПРАЙМ, Валерия Княгинина. Фондовый рынок в последние месяцы растет с завидным постоянством, и инвесторы все чаще задумываются – а не ждет ли его столь же существенная коррекция? Традиционно осень – время спада на рынках, однако в этом году он если и будет, то незначительный, уверены опрошенные "Прайм" эксперты. Однако бумаги в отдельных секторах все же могут просесть. Индекс Мосбиржи впервые в истории поднялся выше 4000 пунктов

Фондовые рынки в последние недели и месяцы сохраняют восходящий тренд. За прошлую неделю индекс американского рынка широкого профиля S&P500 вырос на 0,56%, неоднократно обновляя исторические максимумы. По итогам торгов индекс уверенно закрепился на отметках выше казавшихся еще совсем недавно фантастических 4500 пунктов.

Основным драйвером для этого является гигантская избыточная ликвидность, которая продолжает увеличиваться. Так как вложения в высоконадежные облигации приносят доход меньше уровня инфляции, инвесторы ищут положительной доходности в акциях и товарных фьючерсах.

Российский рынок не может оставаться в стороне от этой тенденции. В конце прошлой неделе индекс МосБиржи также обновил максимум и впервые в истории превысил рубеж 4000 пунктов.

Однако рост рынка акций уже через несколько недель может замедлится, считают опрошенные эксперты. Причин для этого, как всегда, несколько.

ПОЗИТИВНАЯ ТЕНДЕНЦИЯ

Сейчас рынки восстанавливаются, реагируя на комплекс факторов. Ключевые – прекращение создававшей общерыночный негативный сантимент острой фазы "регулятивного" кризиса в КНР и сокращение панических настроений относительно ожидаемого сворачивания стимулирования со стороны правительств и ЦБ крупнейших мировых экономик, считает инвестиционный менеджер "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин.

Инфляция в США в июле стабилизировалась на отметке +5,4% г/г — гораздо выше таргета 2%, что, при снижении безработицы, намекает на перспективу ужесточения монетарной политики т.е. сокращение выкупа ФРС облигаций и повышение ставки при развитии тенденции, добавляет он.

"Возможна коррекция американского рынка акций, если ФРС объявит о сроках сворачивания программы выкупа активов. Не исключено, что это мы услышим после заседания ФРС 22 сентября. Но вряд ли снижение будет более чем на 5-7%", — говорит главный аналитик "Алор брокер" Алексей Антонов.

Дело в том, что монетарные власти развитых стран накопили огромный опыт в проведении подобного рода нетрадиционной кредитно-денежной политики, что позволяет им последние десятилетия сворачивать стимулы без обрушения фондовых рынков и ухода экономики в рецессию, добавляет Нигматуллин. Фондовые биржи Европы заметно растут на ряде статданных

По мнению Антонова, среднесрочный тренд будет продолжать оставаться восходящим, хотя волатильность торгов повысится. Слома восходящего тренда и коррекции на 10-15% можно ожидать лишь после появления прозрачных сигналов со стороны ФРС на повышение ставки. Но вряд ли это произойдет ранее конца следующего года, прогнозирует Антонов.

Что касается российского рынка, то он больше подвластен внутренним рискам – как экономическим, так и политическим. Но в целом Россия и США, как страны с собственными вакцинами, выгодно позиционированы в плане экономического роста в этом году. "Российским акциям добавляет оптимизма высокая стоимость нефти", — считает руководитель отдела анализа акций ФГ "Финам" Наталья Малых.

КТО В ЗОНЕ РИСКА?

Особых рисков по развитым странам и отраслям эксперты не видят. Бумаги таких отраслей, как IT и здравоохранение, будут расти быстрее, других – медленнее. По мнению Антонова, среди последних с большой вероятностью будет нефтяной сектор. Аналитик "Фридом Финанс" Евгений Миронюк считает, что слабость и замедление темпов роста выручки и прибыли могут проявить строительный сектор и сектор материалов. Эксперт посоветовал, как защитить инвестиции от новых волн коронавируса

Есть и заведомо опасные для вложений активы – прежде всего, они касаются сегментов, до сих пор не преодолевших последствия пандемии COVID-19.

"В зоне риска страны с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, в основном те, у которых нет доступа к вакцинам либо он ограничен. Это несет в себе риски локдаунов в той или иной степени и мешает восстановлению экономики. Из-за этой же причины рискованными пока выглядят акции, связанные со сферой туризма, особенно международным", — заключила Малых.