МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Московская биржа по просьбе Минфина России планирует изменить систему сбора заявок на аукционах ОФЗ после несостоявшегося размещения, сообщили РИА Новости в пресс-службе биржи. Правительство поручило до 2023 года запустить торги фьючерсами на Urals

В среду аукцион Минфина по размещению облигаций федерального займа с индексируемым номиналом (ОФЗ-ИН) серии 52004 не состоялся по техническим причинам. Результаты сбора заявок на аукционе не могли быть рассмотрены ввиду отображения в реестре заявок индексируемой номинальной стоимости облигаций на дату, не соответствующую дате расчетов, объяснило министерство.

"Речь идет о размещении облигаций с плавающим номиналом без участия центрального контрагента. В соответствии с правилами биржи при формировании книги заявок участники подают заявки по номиналу облигаций на день проведения аукциона. При этом обязательства участников рассчитываются по номиналу облигаций на дату расчета — по действующим правилам Т+1, то есть на следующий день после заключения сделки", — сообщили в Московской бирже.

Учитывая, что размер обязательств участников в день расчетов может оказаться выше, чем объем выставленных заявок, возникает потенциальная вероятность неисполнения обязательств по сделке добросовестными участниками аукциона.

"Для снижения такого риска Московская биржа, по просьбе Минфина, планирует изменить систему сбора заявок, чтобы участникам при подаче заявки на аукцион отображалась не только номинальная стоимость облигаций на дату проведения аукциона, но и размер обязательств, который возникнет в дату расчета по сделке", — сообщили на торговой площадке.

При этом все системы Московской биржи работали штатно и никаких обращений со стороны участников не поступало, отметили на Мосбирже.