МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы снижаются в четверг вслед за фондовыми рынками США и Азии, инвесторы ждут заседания ЕЦБ, свидетельствуют данные торгов. Бумаги российских компаний в основном дешевеют на торгах в Лондоне

По состоянию на 11.01 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,97%, до 7026,45 пункта, французский CAC 40 — на 0,34%, до 6646,05 пункта, немецкий DAX — на 0,29%, до 15564,65 пункта.

На европейских фондовых биржах в четверг наблюдается отрицательная динамика, чему способствовала динамика азиатских фондовых рынков и закрытие в минусе бирж США.

Внимание инвесторов в четверг сосредоточено на заседании Европейского центробанка. Аналитики полагают, что регулятор сохранит учётную ставку на рекордно низком нулевом уровне.

По словам аналитика CMC Майкла Хьюсона (Michael Hewson), которые приводит газета Wall Street Journal, открытие европейских рынков в четверг выглядит отрицательным на фоне более низких торгов в США в среду и слабости азиатских рынков сегодня утром. "Это сигнализирует о том, что на сегодняшнем заседании по ставкам Европейского центробанка регулятор может стать первым из крупных центральных банков, который объявит о начале сокращения своей программы выкупа активов", — добавил эксперт.