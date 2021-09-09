МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг преимущественно снизились в рамках коррекции, свидетельствуют данные торгов. Европейские биржи снижаются вслед за рынками АТР и США

По состоянию на 11.28 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,49%, до 3693,13 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,07%, до 2494,27 пункта, гонконгский Hang Seng Index опустился на 2,3%, до 25716 пунктов. Южнокорейский KOSPI снизился на 1,53%, до 3114,7 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,57%, до 30008,19 пункта, австралийский S&P/ASX 200 на 1,9%, до 7369,5 пункта.

В ходе текущей недели биржи преимущественно росли под воздействием позитивной статистики. В январе-августе экспорт Китая вырос на 33,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 2,09 триллиона долларов, а импорт — на 34,8%, до 1,73 триллиона. ВВП Австралии во втором квартале вырос на 0,7% в квартальном выражении и на 9,6% в годовом. А ВВП Японии в прошлом квартале, по окончательной оценке, вырос на 1,9% в пересчете на год.

"Совершенно естественно видеть фиксацию прибыли после недавнего довольно быстрого роста акций. Настроения остаются позитивными, но полноценное восстановление не наступит пока Япония не ослабит воздействие пандемии", — сказал агентству Франс Пресс брокер IwaiCosmo Securities Тошикадзу Хориучи (Toshikazu Horiuchi).

С начала сентября индекс Shanghai Composite вырос уже на 4%, Shenzhen Composite — почти на 3%, Nikkei 225 — почти на 7%.