МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Комитет по стандартам по деятельности форекс-дилеров при Банке России согласовал изменения в базовый стандарт совершения операций на финансовом рынке, следует из сообщения Ассоциации форекс-дилеров (АФД). Мосбиржа изменит систему сбора заявок на аукционах ОФЗ

"Комитет по стандартам по деятельности форекс-дилеров при Банке России согласовал перечень изменений в базовый стандарт совершения операций на финансовом рынке при осуществлении деятельности форекс-дилера", — говорится в сообщении.

Изменения в закон "О рынке ценных бумаг" устанавливают дополнительные требования к содержанию базового стандарта. Так, он дополнен положениями, касающимися обеспечения при работе неквалифицированных инвесторов на форексе. Указанные изменения в базовом стандарте вступают в силу с 1 октября 2021 года.

В частности, определяется процедура расчета размера требуемого обеспечения, при котором форекс-дилер вправе заключать договоры с неквалифицированными инвесторами. Также определяется длительность периода, в течение которого действителен размер требуемого обеспечения, позволяющий форекс-дилеру заключать договоры с неквалифицированным инвестором. Банк России призвал применять финграмотность в повседневной жизни

С 1 октября текущего года физлицам, не признанным квалифицированными инвесторами, для доступа к услугам форекс-дилеров необходимо будет пройти обязательное тестирование на понимание сути инструмента и связанных с ним рисков, напоминает глава АФД Евгений Машаров. "Кредитное плечо для неквалифицированных инвесторов, успешно прошедших тестирование, будет динамическим, то есть его значение будет рассчитываться форекс-дилером на каждый следующий торговый день в зависимости от волатильности каждой валютной пары. Расчет будет проводиться на периоде не менее года", — отмечает он.

Однако клиенты форекс-дилеров, заключившие до 1 октября текущего года хотя бы одну сделку, автоматически получат статус квалифицированных инвесторов. Поэтому утвержденные изменения на них, так же, как и на текущих клиентов, никак не повлияют — порядок заключения сделок и размер плеча останутся прежними.

"Данные изменения находятся в тренде политики Банка России по дополнительной защите инвесторов, в том числе на рынке форекс. Это и мировой тренд по уменьшению размера кредитного плеча, ведущие юрисдикции прошли этот путь, нам предстоит это также сделать. Конкуренция будет за качество сервиса и комфортность привлечения, при этом для неквалифицированных инвесторов плечо закрытия останется на прежнем уровне", — прокомментировал для РИА Новости Машаров.

Ассоциация форекс-дилеров объединяет три компании: "Финам Форекс", "ВТБ Форекс" и "Альфа-Форекс".