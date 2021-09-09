МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Московская биржа 27 сентября начнет торги иностранными ценными бумагами за валюту, в частности, за доллары, заявил журналистам директор департамента рынка акций Московской биржи Борис Блохин. Эксперты ожидают взлет биткоина до 100 тысяч долларов в 2022 году

Кроме того, биржа планирует резко увеличить темпы добавления иностранных акций к торгам, отметил он.

Биржа расширяет возможности, предлагая торговлю иностранными акциями в иностранной валюте, отмечает Блохин. "У нас 27 сентября (на торгах иностранными акциями – ред.) появляется долларовый стакан (таблица в которой отражаются заявки на покупку и продажу акций – ред.). Теперь любой инвестор сможет выбрать удобный ему вариант, не прибегая к конвертации. Мы будем расширять список инструментов, доступных валют и сервисов для участников торгов и их клиентов", — добавляет он. В частности, Мосбиржа планирует увеличить список торгуемых бумаг также и за счет акций эмитентов из Германии и Китая (Гонконга).

"Существенные изменения будут происходить в сентябре этого года. Если ранее мы шли с темпом 20-30 акций допуска в месяц, то сейчас в сентябре мы уже добавили 77. Мы будет драматически увеличивать количество ценных бумаг в торгах. В конце этого года мы доведем их до 500+. Это будет основа индекса S&P500 плюс бумаги, добавляемые по просьбам участников. В следующем году мы планируем увеличить число бумаг до более 1400 и каждый месяц мы будем добавлять по 80 и даже думаем о более динамичном добавлении бумаг", — сказал Блохин.

Второй этап реализации торгов за валюту это торговый линк, отметил Блохин. "В конце этого года (6 декабря – ред.) у нас появится дополнительный участник торгов – это будет провайдер ликвидности, который будет выставлять котировки оригинального рынка. Это будет российский брокер, который будет обеспечивать выставление котировок. При этом мы не отказываемся от маркет-мейкеров", — добавил он.

Торги акциями иностранных компаний с расчетами в рублях стартовали на Мосбирже 24 августа 2021 года. Возможность торговать иностранными ценными бумагами на Московской бирже предоставляют своим клиентам 76 брокеров и банков. Сегодня на бирже обращаются акции 281 иностранной компании.