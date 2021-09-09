МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Курс доллара в четверг вечером перешел к небольшому росту по отношению к евро после сильной статистики по США, свидетельствуют данные торгов. Цены на нефть падают после сообщений о продаже Китаем сырья из резервов

По состоянию на 17.46 мск курс евро снижался к доллару до 1,1806 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1813 доллара, днем евро демонстрировал рост к доллару. Курс доллара к иене уменьшался до 109,84 иены за доллар со 110,23 иены. А индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,05%, до 92,61 пункта.

Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 4 сентября, снизилось на 35 тысяч по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели — до 310 тысяч. Аналитики при этом ожидали снижения только до 335 тысяч.

В четверг также прошло заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ), по итогам которого регулятор сохранил базовую ставку на нулевом уровне. При этом Совет управляющих ЕЦБ на заседании допустил возможность сокращения темпов покупки активов в рамках специальной программы PEPP.

В целом аналитики полагают, что эти заявления не будут способствовать значительному росту курсу доллара. "Мы считаем, что (позиция ЕЦБ – ред.) постепенно становится менее "голубиной", но ни в коем случае не принимает "ястребиный" уклон, которого некоторые опасаются, и в отсутствие более жестких, чем ожидалось, формулировок Лагард, нет очевидной поддержки для роста евро", — цитирует газета Wall Street Journal главу Evercore ISI Кришну Гуху (Krishna Guha).