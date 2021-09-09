МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 4 сентября, снизилось на 35 тысяч по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели — до 310 тысяч, сообщило в четверг министерство труда страны. Дерипаска призвал мир умерить потребление и отходы

Аналитики, опрошенные агентством Daily FХ, ожидали снижения до 335 тысяч. Число заявок за неделю, завершившуюся 28 августа, было пересмотрено до 345 тысяч с 340 тысяч. Причем темпы снижения стали сильнейшими с конца июня.

Среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели снизилось на 16,75 тысячи с пересмотренного показателя прошлой недели — до 339,5 тысяч. Показатель предшествующей недели был пересмотрен до 356,25 тысячи с 355 тысяч.

При этом общее количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 28 августа, упало на 22 тысячи с показателя предыдущей недели — до 2,783 миллиона человек. Показатель предшествовавшей недели был пересмотрен до 2,805 миллиона с 2,748 миллиона человек.

Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) публикуются еженедельно министерством труда США. Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.