МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Стоимость золота падает в четверг вечером пятую торговую сессию подряд, в то время как инвесторы с оптимизмом оценили статистику из США, свидетельствуют данные торгов. Цена газа в Европе впервые превысила $700 за тысячу кубов

По состоянию на 17.47 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,38%, или на 6,85 доллара, до 1786,95 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,12%, до 24,032 доллара за унцию.

Стоимость золота снижается уже пятую торговую сессию подряд, потеряв за это время уже более 2,5% своей стоимости. Ранее в ходе торгов золото дорожало, но стоимость вновь перешла к снижению, так как инвесторы обратили внимание на статистику по рынку труда в США и их аппетит к риску повысился.

Число заявок на пособие по безработице США за минувшую неделю упало сильнее прогноза в 310 тысяч вместо ожидаемых 335 тысяч. На этом фоне американские фондовые рынки растут на 0,4%. Активы-"убежища", к которым относится золото теряют свою привлекательность.