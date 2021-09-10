МОСКВА. 10 сен — ПРАЙМ. В первой декаде сентября российские эмитенты активно вышли на рынок евробондов, сообщает "Коммерсант".

За первые осенние дни они успели провести сразу несколько крупных размещений: три промкомпании уже привлекли почти 1,3 миллиарда долларов, кроме того, к эмиссии готовятся еще два банка. Власти Ливана сообщили о сокращении финансовых резервов страны

Активность российских эмитентов объясняется выгодной конъюнктурой — на рынке много денег, которые толкают вниз процентные ставки.

Компании торопятся зафиксировать низкую стоимость заимствований, поскольку опасаются, что ситуация может измениться в худшую сторону после сворачивания монетарных стимулов в США.

Основные эмитенты — это Сибирская угольная энергетическая компания (СУЭК), разместившая пятилетние еврооблигации на 500 миллионов долларов с доходностью 3,375% годовых, а также "ФосАгро" и Veon, выпустившие семилетние и пятилетние еврооблигации на 500 миллионов и 20 миллиардов рублей под 2,6% и 8,125% соответственно. На очереди — Банк МКБ и Тинькофф-банк.

В сентябре традиционно происходит рост активности эмитентов в связи с выходом полугодовых отчетностей по МСФО. К тому же в начале осени портфельные инвесторы выходят из летних отпусков и активно участвуют в первичных размещениях для пополнения своих портфелей, указывают участники рынка.

"Учитывая, что в течение всего года на рынках сохранялась волатильность, а сейчас благоприятное окно для размещения, многие эмитенты решили им воспользоваться и выйти на международный рынок с новыми выпусками, не дожидаясь еще большего объема первичного предложения не только из России, но и с развивающихся рынков",- отмечает первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков.

По мнению главы "Арикапитала" Алексея Третьякова, российские эмитенты решили воспользоваться возможностью разместить еврооблигации под низкие ставки. Тем более что на рынке растут опасения роста базовых ставок в долларах США, что неизбежно произойдет в случае сворачивания мягкой денежно-кредитной политики ФРС.

В последние месяцы представители американского регулятора неоднократно заявляли о том, что при дальнейшем восстановлении экономики ФРС может пойти на сокращение программы выкупа активов уже до конца этого года или в начале следующего года.

