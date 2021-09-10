МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Курс доллара в пятницу вечером немного снижается по отношению к евро, поскольку инвесторы предпочитают рисковые активы, свидетельствуют данные торгов. Набиуллина заявила о преждевременности создания валюты России и Беларуси

По состоянию на 18.06 мск курс евро к доллару рос до 1,183 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1825 доллара за евро; курс доллара к иене увеличивался до 109,85 иены за доллар со 109,7 иены. А индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,04%, до 92,44 пункта.

В пятницу в большей степени на рынках преобладают оптимистичные настроения. Так, цены на нефть растут более чем на 2%, фондовые рынки Азии закрылись ростом. Индексы США и Европы показывают небольшое снижение, однако ранее наблюдался рост.

Инвесторы также оценивают итоги прошедшего в четверг заседания Европейского центробанка, в ходе которого регулятор сохранил базовую ставку на нулевом уровне. При этом Совет управляющих ЕЦБ на заседании допустил возможность сокращения темпов покупки активов в рамках специальной программы PEPP.

На следующей неделе ожидается ряд статистик по США. Во вторник будут опубликованы данные по инфляции в стране за август, в среду – промпроизводство, в четверг – информация о розничных продажах.

Валютный стратег Unicredit Роберто Миалич (Roberto Mialich), мнение которого приводит газета Wall Street Journal, полагают, что сильные данные статистики, вероятнее всего, не дадут поддержки для роста курса доллара. Однако, как отметил аналитик, слабая статистика может оказать давление на американскую валюту в связи с неопределенностью относительно политики Федрезерва США.