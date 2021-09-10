МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций в пятницу вырос по индексу Мосбиржи во главе с бумагами горно-металлургического сектора, снова преодолев отметку в 4 тысячи пунктов, при этом индекс РТС закрылся в символическом минусе, следует из данных торгов. Росстат отметил рост российской экономики во втором квартале на 10,5%

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,23%, до 4002,66 пункта, долларовый индекс РТС опустился на 0,06%, до 1725,25 пункта.

За неделю индекс Мосбиржи почти не изменился, РТС — снизился на 0,5%.

Курс доллара расчетами "завтра" к 18.58 мск растёт на 11 копеек, до 73,09 рубля, курс евро — на 9 копеек, до 86,36 рубля.

Горно-металлургический сектор в особенности вырос в пятницу на основной сессии, в том числе "Русал" подорожал на 6,05%.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent растет на 1,82%, до 72,75 доллара за баррель.