МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в пятницу закрылись преимущественно снижением на фоне преобладающих негативных настроений, вызванных беспокойством за восстановление экономики, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций вырос с бумагами горно-металлургического сектора

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,07%, до 7029,2 пункта; французский CAC 40 снизился на 0,31%, до 6663,77 пункта, немецкий DAX — на 0,09%, до 15609,81 пункта.

Пусть в течение торгов пятницы и наблюдались попытки роста, европейские рынки все же закрылись в минусе. Также индексы снизились и по итогам всей недели: FTSE 100 – на 1,5%, CAC – на 0,4%, DAX – на 1,1%. Большую часть недели преобладали опасения относительно восстановления мировой экономики на фоне продолжающегося распространения штамма нового коронавируса "дельта".

"Несмотря на сегодняшние попытки отыграть потери этой недели, динамика цен предполагает, что существует растущее беспокойство относительно перспектив роста, а также эффекта, который проблемы в цепочке поставок и растущие цены могут оказать на расходы и зарплаты", — сказал газете Wall Street Journal аналитик CMC Майкл Хьюсон (Michael Hewson).

Инвесторы также продолжали оценивать итоги прошедшего вчера заседания Европейского центробанка (ЕЦБ), в ходе которого регулятор сохранил базовую ставку на нулевом уровне. При этом совет управляющих ЕЦБ на заседании допустил возможность сокращения темпов покупки активов в рамках специальной программы PEPP.