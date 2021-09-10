МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций в пятницу вырос по индексу Мосбиржи во главе с бумагами горно-металлургического сектора на фоне роста цен на металлы, при этом индекс РТС закрылся в символическом минусе из-за некоторого ослабления рубля, следует из данных торгов. Банк России переключил скорость

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,23%, до 4002,66 пункта, долларовый индекс РТС опустился на 0,06%, до 1725,25 пункта.

За неделю индекс Мосбиржи почти не изменился, РТС — снизился на 0,5%.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.35 мск растёт на 9 копеек, до 73,07 рубля, курс евро — на 6 копеек, до 86,36 рубля.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent увеличивается на 1,8%, до 72,75 доллара за баррель.

"На российском рынке акций пятничные торги прошли достаточно спокойно. Индекс Мосбиржи находится вблизи текущих отметок", — отмечает Александр Бахтин из компании "БКС Мир инвестиций".

В том числе рынок не отреагировал на решение ЦБ об увеличении ключевой ставки, которое ожидалось и оказалось минимальным. Банк России повысил ключевую ставку лишь на 0,25 процентного пункта — до 6,75% годовых.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

В лидерах роста за счёт подъема цен на металлы оказались бумаги горно-металлургического сектора.

Так, акции "Норникеля" подрожали на 2,17%, НЛМК – на 2,11%, ММК – на 3,78%, "Русала" — на 6,05%, "Северстали" — на 1,03%, "Алросы" — на 2,54%, привилегированные акции "Мечела" на 1,85%, обыкновенные – на 5,18%.

В лидерах снижения котировок сегодня оказались акции ОВК (-4,97%), префы "Квадры" (-3,03%), "Россетей" (-1,74%), расписки X5 (-1,63%) и акции "Обуви России" (-1,19%). Эксперт назвал ответственных за высокие цены на газ в Европе

ПРОГНОЗЫ

"В целом к концу торговой недели внешний фон остается нейтрально положительным", — отмечает Бахтин.

"На следующей неделе ожидаем смешанную динамику. Ориентир по индексу Мосбиржи составляет 3 950 – 4 050 пунктов, по индексу РТС – 1 650 – 1 750 пунктов", — говорит Илья Купреев из компании "Сбер Управление активами".

В начале следующей недели мы можем уйти выше 4100 пунктов по индексу Мосбиржи, впрочем, не исключает Бахтин.