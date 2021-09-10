МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Курс рубля в пятницу вечером ушел в минус, несмотря на дорогую нефть, инвесторы перед выходными решили откупить подешевевшей во второй половине недели валюты, следует из данных торгов и комментариев аналитиков. Российский рынок акций умеренно вырос благодаря ценам на металлы

Заявления Банка России, отодвигающие срок окончания цикла ужесточения монетарной политики, через механизм ставок долгового рынка притормозило укрепление рубля, несмотря на ощутим дорожающую нефть.

Курс доллара расчетами "завтра" на 20.25 мск повышается на 16 копеек до 73,13 рубля, курс евро — на 9 копеек, до 86,39 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ УШЕЛ В МИНУС

Российская валюта в пятницу демонстрировала разнонаправленное движение. Вначале она укреплялась, отыгрывая внешние сигналы об аппетите к риску на глобальных рынках.

Однако ЦБ РФ своими решениями и комментариями после традиционного пятничного заседания несколько притормозил укрепление рубля. В частности, ЦБ повысил ключевую ставку лишь на 0,25 процентного пункта, до 6,75% годовых.

Несмотря на такой нерешительный шаг, регулятор указал на указал на сохранение проинфляционных рисков со стороны мировых товарных рынков, и это может привести к более продолжительному отклонению инфляции вверх от цели в 4%, полагает ЦБ.

В связи с этим, он в заявлении изменил сигнал, касающийся ключевой ставки, и теперь допускает возможность ее дальнейших повышений на ближайших заседаниях. Это несколько отодвигает срок окончания цикла ужесточения кредитно-денежной политики, поэтому доходность госбумаг может еще подрасти, а цены, соответственно, еще немного упасть. Поэтому время для активной покупки ОФЗ пока не наступило, что и сдерживает укрепление рубля, отмечают эксперты.

Стоимость нефти марки Brent прибавляет в цене 1,8%, до 72,8 долларов, однако это не очень-то помогает рублю.

Негативом для рубля также стали данные о том, что в августе дефицит бюджета превысил 100 миллиардов рублей.

В итоге доллар и евро прибавляют к рублю 0,2% и 0,1%. Рублевая цена нефти колеблется выше уровня 5,3 тысячи за баррель сорта Brent. Банк России переключил скорость

ПРОГНОЗЫ

Доллар в ходе торгов приближался к сильной поддержке, находящейся на двухмесячном минимуме 72,55 рубля, отмечает Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций".

"В случае закрепления под этим уровнем увеличится вероятность дальнейшего снижения доллара в район 72 рублей", — оценивает он.

В риторике ЦБ РФ по-прежнему отмечается беспокойство из-за высоких темпов роста потребительского и корпоративного кредитования, инфляционного давления со стороны рынка труда, повышенных инфляционных и ценовых ожиданий, рассуждает Юрий Кравченко из компании "Велес капитал".

"Мы полагаем, что существует достаточно высокая вероятность превышения ключевой ставкой уровня в 7% уже до конца текущего года. В то же время на ближайших заседаниях регулятор, на наш взгляд, ограничится минимальными шагами повышения ставки — на 0,25 процентных пункта", — говорит он.