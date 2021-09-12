МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. На предстоящей неделе российская национальная валюта будет испытывать поддержку со стороны довольно жесткой риторики Банка России, спрогнозировала в беседе с агентством "Прайм" аналитик ФГ "ФИНАМ" Анна Зайцева. В "Нафтогазе Украины" пожаловались на высокие цены на газ

По итогам заседания регулятор повысил ключевую ставку на 0,25 п.п., до 6,75%. При этом Эльвира Набиуллина заявила, что для возвращения инфляции к таргету 4% может понадобиться еще не одно повышение ставки.

"Дополнительным позитивом для рубля являются весьма высокие цены на нефть — котировки Brent стабилизировались вблизи отметки $72 за баррель, что вкупе с увеличением добычи в рамках сделки ОПЕК+ обеспечит России дополнительный приток нефтеэкспортных доходов", — отметила собеседница агентства.

Вместе с тем на глобальных рынках присутствуют опасения относительно замедления темпов восстановления мировой экономики, что может способствовать снижению аппетита к риску и стать ограничивающим фактором для укрепления рубля.

Также в следующие выходные в России состоятся выборы в Госдуму, в связи с чем нельзя исключать повышения волатильности курса рубля. Следует отметить, что в пятницу посла США в России вызывали в МИД, и, как утверждают некоторые источники в СМИ, это может быть связано с вопросом вмешательства США в выборы в России. На этом фоне возможно усиление политической конфронтации между РФ и Штатами, что может оказать давление на рубль.

"На наш взгляд, на следующей неделе курс USD/RUB будет колебаться преимущественно в диапазоне 71,5-74,0 рублей за доллар", — прогнозирует эксперт.

НЕФТЬ

Если говорить о краткосрочных перспективах по рынку нефти, поддержку котировкам по-прежнему оказывает ситуация в Мексиканском заливе, где из-за урагана более 70% добывающих мощностей до сих пор остаются закрытыми. В результате этого агентство EIA ухудшило прогноз по добыче нефти в США в 2021 году на 40 тыс. б/с и теперь ждет, что до конца года добыча будет находиться на уровне 11,3 млн б/с, прежде чем вырастет до 11,7 млн б/с в следующем году.

В то же время добыча со стороны ОПЕК+ продолжит расти в соответствии с достигнутыми ранее договоренностями на 400 тыс. б/с ежемесячно, способствуя устранению дефицита и восстановлению баланса на нефтяном рынке. В этих условиях вряд ли стоит ожидать роста цен на нефть темпами, которые наблюдались во второй половине прошлого и первой половине текущего года.

Также стоит отметить сохраняющиеся риски со стороны спроса. Так, ряд американских авиакомпаний, играющих ключевую роль в восстановлении рынка авиакеросина, предупредили о замедлении продаж билетов и понизили прогнозы доходов на текущий год, поскольку всплеск случаев заболевания дельта-штаммом в США угрожает затормозить восстановление сферы авиаперевозок.

"На этом фоне мы ждем, что цена на нефть Brent на предстоящей неделе будет оставаться в диапазоне $70,5-73,5 за баррель", — подытожила она.