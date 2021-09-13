МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Цена на сжиженные углеводородные газы (СУГи) на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по территориальному индексу Европейской части России обрушилась в понедельник на 9,6%, составив 38 604 рубля за тонну, свидетельствуют данные торгов.

В начале августа произошел пожар на Уренгойском заводе "Газпрома" по подготовке конденсата к транспорту. Возгорание возникло на установке деэтанизации конденсата первой очереди завода, производственные мощности были остановлены.

Из-за аварии, в частности, до 8 августа приостанавливал работу Сургутский ЗСК (завод стабилизации конденсата). После этого инцидента цена сжиженных газов на бирже обновила несколько рекордов.

Исторический максимум стоимости СУГов был достигнут 11 августа — 53 353 рубля.

Производители СУГов после рекомендации Минэнерго России о перераспределении поставок в пользу внутреннего рынка заявили, что в августе переориентируют 40 тысяч тонн продукции с экспорта внутрь страны, чтобы удовлетворять бытовые потребности населения и повышенный спрос на газомоторное топливо.

По мнению экспертов, это перераспределение помогло стабилизировать цены на газ.

Сжиженные углеводородные газы (СУГи) — пропан, бутан и их смеси — используются в качестве газомоторного топлива и для бытового потребления в виде баллонного газа.