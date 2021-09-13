МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Рост клиентской базы брокеров во втором квартале 2021 года замедлился до 17% в квартальном выражении — с 29% в первом квартале, количество клиентов достигло 14,8 миллиона человек, говорится в "Обзоре ключевых показателей профессиональных участников рынка ценных бумаг" Банка России за второй квартал.

"Рост клиентской базы брокеров во втором квартале 2021 года замедлился до 17% — с 29% в первом квартале, количество клиентов достигло 14,8 миллиона человек, а совокупная стоимость активов физических лиц на брокерском обслуживании составила 7,2 триллиона рублей. Доля уникальных клиентов от экономически активного населения страны достигла 17%", — говорится там же.

При этом уточняется, что количество клиентов в годовом выражении выросло почти в 2,5 раза (+147%). "С учетом значительно выросшей базы инвесторов и роста ставок по депозитам вслед за повышением ключевой ставки можно ожидать дальнейшего замедления прироста новых клиентов на брокерском обслуживании", — считают в ЦБ РФ.

На фоне замедления темпов роста числа клиентов сокращается и доля фондированных счетов. По данным опроса крупнейших брокеров, доля физических лиц — резидентов с пустыми счетами во втором квартале 2021 года выросла с 60 до 62%, еще у около 19% объем активов на счете не превышал 10 тысяч рублей. При этом 3,5% от общего числа физических лиц — резидентов владеют около 92% активов, а 1% клиентов — 75% активов, говорится в обзоре.

Сохраняется и региональная диспропорция: доля Москвы и Московской области составляет 18% по количеству клиентов и 50% по объему их активов.