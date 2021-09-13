МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Рубль в понедельник вечером растет, отыгрывая дорогую нефть и общий спрос на рисковые активы.

Начало на этой неделе налогового периода сентября оказывает поддержку курсу рубля.

Курс доллара расчетами "завтра" на 20.46 мск снижался на 42 копейки, до 72,76 рубля, курс евро — на 57 копеек, до 85,88 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ НАХОДИТ ОПОРУ

Российская валюта в понедельник растет, опираясь на внешний позитив, связанный в первую очередь с дорожающей нефтью. Так, стоимость марки Brent прибавляет в цене 0,7%, до 73,4 доллара. Ранее в ходе торгов понедельника показатель обновил максимум со 2 августа, поднявшись до 73,91 доллара.

Инвесторы оценивают данные ежемесячного доклада ОПЕК. Картель сохранил прогноз по мировому спросу на нефть на текущий год, прогноз спроса на 2022 год был улучшен. Вместе с этим ОПЕК снизила прогнозы по добыче нефти вне организации и в США на текущий год.

Рост западных фондовых рынков сигнализирует об аппетите к риску, что также оказывает поддержку курсу рубля. При этом ослабление дневных темпов роста доллара на форексе также поддерживает рубль. Индекс доллара DXY прибавляет в пределах 0,1%, до 92,7 пункта.

Наконец, поддержка рублю приходит от начинающегося на этой неделе в РФ налогового периода сентября, в течение которого суммарные перечисления банками денег в бюджет составят около 2,5 триллиона рублей.

В итоге, доллар и евро теряют к рублю 0,6% каждый. Рублевая цена нефти колеблется выше уровня 5,3 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Рубль в течение дня постепенно завоевал рубеж в 73 против доллара, отмечает Юрий Кравченко из компании "Велес капитал".

"При этом доллар опускался в ходе торгов до 72,66 рубля — ниже пятничного минимума. Однако закрепить его ниже пока у рублевых "быков" не получается", — добавляет Кравченко.

Спрос на нефть поддерживает отечественную валюту: рубль укрепился — курс уже ниже 73 рублей за доллар, и завтра он может уйти ближе к 72,5 рубля, оценивает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".