МОСКВА, 14 сен – ПРАЙМ. В отличие от торговли облигациями, которые являются долговыми инструментами с фиксированной доходностью, покупка акций несет в себе определенные риски. Они могут быть достаточно большими, если оперировать акциями неумело, неграмотно, или поддаваясь эмоциям. Однако есть свод правил, позволяющих минимизировать риски, связанные с повышенной волатильностью стоимости акций, но получать стабильный доход. Об этом агентству "Прайм" рассказал аналитик ФГ "Финам" Алексей Коренев. Эксперт рассказал о "календаре" скидок на гаджеты

"Никогда не приобретайте акции на все имеющиеся или, тем более, последние деньги. Это должны быть средства, которые при необходимости придется продержать на рынке дольше, чем вы планировали, если, к примеру, разразится финансовый кризис или на рынке наступит глубокая коррекция. В этом случае придется подождать, пока просевшие в цене акции вернутся в прибыльную область", — отметил эксперт.

Кроме того, следует формировать диверсифицированный портфель из акций различных компаний, представляющих разные сегменты экономики — все яйца в одной корзине не носят. Также, если у вас нет достаточного опыта инвестирования, забудьте про покупку акций на заёмные средства, подчеркивает он.

"Старайтесь избегать сложных и малопонятных для вас финансовых инструментов. Любые деривативы, будь то фьючерсы, опционы, свопы – это точно не для вас, пока вы не обрели соответствующие знания и навыки. Тем более, что именно в этой области биржевых торгов работают наиболее подкованные в финансовом и математическом плане специалисты с приличным опытом инвестирования", — отметил Коренев. Эксперт рассказал, как получить кредит дешевле, чем у других

Также крайне важен психологический аспект. Главные враги любого инвестора – это страх и жадность. Страх потери своих инвестиций, и жадность, что вы не успеете или не сумеете заработать столько, сколько теоретически могли бы — именно эти два фактора чаще всего заставляют неопытного инвестора совершать необдуманные поступки.

По его мнению, лучше купить акции высоконадежных эмитентов из числа крепких и давно существующих компаний, которые отличаются хорошими финансовыми показателями, выплачивающих стабильные и высокие дивиденды.