МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США умеренно растут во вторник в ожидании выхода данных об инфляции в стране, свидетельствуют данные торгов. Биржи Азии закрыли торги разнонаправленно

По состоянию на 13.26 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,09%, до 34902 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,04%, до 15443,25 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,12%, до 4474,5 пункта.

Динамика фьючерсов на индексы Уолл-стрит указывает на то, что американские рынки акций могут начать торговый день ростом. Инвесторы находятся в ожидании публикации индекса потребительских цен в США. Эксперты ожидают, что инфляция по итогам августа замедлилась до 5,3% за год (месяцем ранее было 5,4%, это рекорд с 2008 года), а собственно за август цены выросли на 0,4%.

Трейдеры также все еще сохраняют некоторые опасения по поводу восстановления экономики вследствие роста числа случаев заболеваемости COVID-19. "Неуверенность на рынках связана со штаммом "дельта" и его влиянием на ожидания восстановления экономики", — сказал газете Wall Street Journal главный инвестиционный директор британской инвестиционной компании Brooks Macdonald Эдвард Пак (Edward Park).