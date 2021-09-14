МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 15 сентября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
3:30 AUD Австралия — Индекс потребительских настроений Westpac (сентябрь) -4,4%  
5:00 CNY Китай — Инвестиции в основной капитал (г/г) (август) 10,3% 9%
5:00 CNY Китай — Объём промышленного производства (г/г) (август) 6,4% 5,8%
5:00 CNY Китай — Объем промышленного производства в Китае YTD (г/г) (август) 14,4%  
5:00 CNY Китай — Пресс-конференция НБС /Национального бюро статистики Китая/    
7:30 JPY Япония — Индекс деловой активности в секторе услуг (м/м) 2,3%  
9:00 GBP Великобритания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (август) 0,5% 0,5%
9:00 GBP Великобритания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (август) 2% 2,9%
9:00 GBP Великобритания — Индекс закупочных цен производителей (м/м) (август) 0,8% 0,2%
9:45 EUR Франция — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (август) 0,1%  
9:45 EUR Франция — Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м) (август) 0,7% 0,7%
11:00 EUR Италия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (август) 0,5% 0,5%
12:00 EUR Еврозона — Уровень заработной платы (г/г) (2кв2021) 2,2%  
12:00 EUR Еврозона — Объём промышленного производства (м/м) (июль) -0,3% 0,6%
15:30 USD США — Индекс цен на экспорт (м/м) (август) 1,3% 0,4%
15:30 USD США — Индекс цен на импорт (м/м) (август) 0,3% 0,3%
15:30 USD США — Индекс производственной активности NY Empire State (сентябрь) 18,3 18
15:30 CAD Канада — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (август) 0,6%  
15:30 CAD Канада — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (август) 3,3%  
15:30 CAD Канада — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (август) 0,6% 0,1%
15:30 EUR Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Изабель Шнабель    
16:15 USD США — Объём промышленного производства (м/м) (август) 0,9% 0,4%
16:15 USD США — Объем промышленного производства (г/г) (август) 6,56%  
17:30 USD США — Запасы сырой нефти -1,529 млн барр -3,903 млн барр
17:30 USD США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) 1,918 млн барр  
18:00 EUR Еврозона — Выступление представителя ЕЦБ, главного экономиста Филиппа Лейна    
18:20 EUR Германия — Выступление представителя Бундесбанка Буркхарда Бальца    
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Газпром нефть — СД (о заключении договора займа с ООО ГПН-Аэро)    
  RUB Россети Центр — СД (об утверждении скорректированной программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2017-2022)    
  RUB Совкомфлот — СД (отчет об исполнении долгосрочной программы развития и достижении КПЭ по итогам 1П2021)    