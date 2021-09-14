МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Стоимость золота во вторник вечером растет на фоне удешевления доллара, что последовало после публикации данных о слабом замедлении годовой инфляции в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.46 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,75%, или на 13,45 доллара, до 1807,85 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,26%, до 23,858 доллара за унцию.

Трейдеры оценивают важную статистику из США, которая влияет на ожидания рынков по дальнейшим планам Федеральной резервной системы (ФРС) по стимулированию экономики.

Так, годовая инфляция в США за август замедлилась впервые с октября прошлого года — до 5,3% с 5,4%, которые были рекордными с августа 2008 года. Статистика совпала с прогнозами рынка, при этом показатель инфляции остается высоким.

Темпы снижения курса доллара после публикации статистики заметно ускорились, но затем индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) стабилизировался на уровне в 92,52 пункта, что на 0,17% ниже уровня предыдущего закрытия. Более слабый доллар делает золото доступнее для инвесторов, владеющих другой валютой.

Также участники торгов ожидают позднее на неделе данные по промышленному производству и розничным продажам в США за август, а на следующей неделе состоится очередное двухдневное заседание ФРС.