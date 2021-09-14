МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Акционеры группы "Фосагро", одного из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, на внеочередном собрании 13 сентября одобрили выплату промежуточных дивидендов по итогам второго квартала 2021 года в размере 20,2 миллиарда рублей из расчета 156 рублей на обыкновенную акцию, говорится в сообщении компании.

"Акционеры ПАО "Фосагро" на внеочередном общем собрании одобрили решение о выплате дивидендов в общем объеме 20,2 миллиарда рублей или 156 рублей на акцию (52 рубля на глобальную депозитарную расписку)", — говорится в сообщении.

Это рекордный уровень выплат промежуточных дивидендов компанией. В качестве даты закрытия реестра для получения дивидендов было установлено 24 сентября 2021 года.

"Фосагро" в сентябре 2019 года утвердила новую дивидендную политику, базой для расчета стал свободный денежный поток (FCF). При отношении чистого долга к EBITDA менее 1x на дивиденды планируется направлять более 75% FCF, при отношении от 1x до 1,5x — 50-75% FCF, при отношении более 1,5x — менее 50% FCF. В качестве нижнего порога выплаты дивидендов установлено 50% скорректированной чистой прибыли.

Выплаты производителя по итогам первого квартала 2021 года составили 105 рублей на акцию (13,5975 миллиарда рублей). Финальные дивиденды "Фосагро" по итогам 2020 года составили 63 рубля на акцию (8,16 миллиарда рублей).

Группа "Фосагро" включает в себя АО "Апатит" (Череповец), его филиалы в Кировске, Балакове и Волхове, а также ряд других активов. Семья бизнесмена Андрея Гурьева контролирует 48,52% акций компании. Среди других крупных акционеров — ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко (20,98%). Free float составляет 30,5%.