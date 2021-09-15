События в сфере макроэкономики и бизнеса 15 сентября
МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 15 сентября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|3:30
|AUD
|Австралия — Индекс потребительских настроений Westpac (сентябрь)
|-4,4%
|2% (факт)
|5:00
|CNY
|Китай — Инвестиции в основной капитал (г/г) (август)
|10,3%
|8,9% (факт)
|5:00
|CNY
|Китай — Объём промышленного производства (г/г) (август)
|6,4%
|5,3% (факт)
|5:00
|CNY
|Китай — Объем промышленного производства в Китае YTD (г/г) (август)
|14,4%
|13,1% (факт)
|5:00
|CNY
|Китай — Пресс-конференция НБС /Национального бюро статистики Китая/
|7:30
|JPY
|Япония — Индекс деловой активности в секторе услуг (м/м)
|2,2%
|-0,6% (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (август)
|0,5%
|0,7% (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (август)
|2%
|3,2% (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Индекс закупочных цен производителей (м/м) (август)
|1,3%
|0,4% (факт)
|9:45
|EUR
|Франция — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (август)
|0,1%
|0,6%
|9:45
|EUR
|Франция — Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м) (август)
|0,1%
|0,7%
|11:00
|EUR
|Италия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (август)
|0,5%
|0,5%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Уровень заработной платы (г/г) (2кв2021)
|2,2%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Объём промышленного производства (м/м) (июль)
|-0,3%
|0,6%
|15:30
|USD
|США — Индекс цен на экспорт (м/м) (август)
|1,3%
|0,4%
|15:30
|USD
|США — Индекс цен на импорт (м/м) (август)
|0,3%
|0,3%
|15:30
|USD
|США — Индекс производственной активности NY Empire State (сентябрь)
|18,3
|18
|15:30
|CAD
|Канада — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (август)
|0,6%
|15:30
|CAD
|Канада — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (август)
|3,3%
|15:30
|CAD
|Канада — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (август)
|0,6%
|0,1%
|15:30
|EUR
|Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Изабель Шнабель
|16:15
|USD
|США — Объём промышленного производства (м/м) (август)
|0,9%
|0,4%
|16:15
|USD
|США — Объем промышленного производства (г/г) (август)
|6,56%
|17:30
|USD
|США — Запасы сырой нефти
|-1,529 млн барр
|-3,903 млн барр
|17:30
|USD
|США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|1,918 млн барр
|18:00
|EUR
|Еврозона — Выступление представителя ЕЦБ, главного экономиста Филиппа Лейна
|18:20
|EUR
|Германия — Выступление представителя Бундесбанка Буркхарда Бальца
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|Газпром нефть — СД (о заключении договора займа с ООО ГПН-Аэро)
|RUB
|Россети Центр — СД (об утверждении скорректированной программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2017-2022)
|RUB
|Совкомфлот — СД (отчет об исполнении долгосрочной программы развития и достижении КПЭ по итогам 1П2021)
https://1prime.ru/Financial_market/20210915/834697575.html