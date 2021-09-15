МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Цена октябрьских фьючерсов на газ в Европе после скачка в среду до 963,9 доллара за тысячу кубометров снизилась к окончанию торговой сессии до 796,1 доллара, на 0,8% ко вторнику, свидетельствуют данные торгов.

Стоимость октябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, в начале торговой сессии составляла 835,2 доллара за тысячу кубометров, в ходе торгов среды достигала рекордных 963,9 доллара, а в конце торгов продемонстрировала снижение до 796,1 доллара. Таким образом, в течение дня цены корректировались примерно на 20%, а ко вторнику стоимость октябрьского фьючерса снизилась на 0,8%.

Как отмечают аналитики "ВТБ Капитала", повышение цен обусловлено устойчивым спросом на газ в условиях низкой загрузки хранилищ (70,75% на 14 сентября против 93% годом ранее) в сочетании с сокращением объемов генерации электроэнергии из возобновляемых источников на фоне безветренной погоды. Кроме того, по мнению аналитиков, более высокие цены на СПГ в Азии препятствуют увеличению поставок СПГ в Европу.

В целом котировки практически непрерывно растут с конца апреля, когда газ по сравнению с рекордным уровнем был дешевле в 4 раза.