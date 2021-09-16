МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в четверг не показывают единой динамики на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки. Российский рынок акций торгуется нейтрально

По состоянию на 10.32 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" росла на 0,92% — до 7,81 доллара, "Новатэка" — падала на 1,13%, до 262,1 доллара, "Лукойла" — повышалась на 0,05%, до 92,81 доллара. Бумаги "Газпрома" дешевели на 0,67% — до 9,4 доллара, "Газпром нефти" — на 0,47%, до 31,5 доллара.

Расписки "Норникеля" снижались в цене на 0,2% — до 32,84 доллара, "Северстали" — на 1,06%, до 22,36 доллара, НЛМК — снижались на 0,91%, до 31,53 доллара.

Бумаги ВТБ дорожали на 0,58% — до 1,39 доллара, Сбербанка — на 0,01%, до 18,3 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", опускалась на 0,51% — до 88,47 доллара.

GDR АФК "Система" росли в цене на 0,12% — до 8,01 доллара, "Магнита" — на 1,85%, до 15,52 доллара. Цена бумаг "Ленты" росла на 0,33% — до 3,08 доллара.