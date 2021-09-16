Бумаги российских компаний торгуются разнонаправленно на Лондонской фондовой бирже
МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в четверг не показывают единой динамики на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки.
По состоянию на 10.32 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" росла на 0,92% — до 7,81 доллара, "Новатэка" — падала на 1,13%, до 262,1 доллара, "Лукойла" — повышалась на 0,05%, до 92,81 доллара. Бумаги "Газпрома" дешевели на 0,67% — до 9,4 доллара, "Газпром нефти" — на 0,47%, до 31,5 доллара.
Расписки "Норникеля" снижались в цене на 0,2% — до 32,84 доллара, "Северстали" — на 1,06%, до 22,36 доллара, НЛМК — снижались на 0,91%, до 31,53 доллара.
Бумаги ВТБ дорожали на 0,58% — до 1,39 доллара, Сбербанка — на 0,01%, до 18,3 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", опускалась на 0,51% — до 88,47 доллара.
GDR АФК "Система" росли в цене на 0,12% — до 8,01 доллара, "Магнита" — на 1,85%, до 15,52 доллара. Цена бумаг "Ленты" росла на 0,33% — до 3,08 доллара.
https://1prime.ru/Financial_market/20210916/834712797.html