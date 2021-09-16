МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США снижаются в четверг в ожидании ряда внутренних статданных, которые укажут на состояние крупнейшей мировой экономики, свидетельствуют данные торгов. Промпроизводство в США в августе ожидаемо выросло

По состоянию на 13.06 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,1%, до 34783 пункта, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,24%, до 15467 пунктов, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,15%, до 4475 пунктов.

Инвесторы с интересом ждут ряда статданных из США, которые будут опубликованы до открытия торгов. По прогнозам аналитиков, объем розничных продаж в стране в августе сократился на 0,8% по сравнению с июлем, а число первичных заявок на пособие по безработице в стране за прошлую неделю выросло до 330 тысяч заявок с 310 тысяч неделей ранее.

Дополнительное давление на рынки может оказать коррекция после того, как днем ранее фондовые биржи США закрылись ростом индексов на 0,6-0,8% на фоне данных о росте промышленного производства в стране в августе.

Кроме того, мировых трейдеров беспокоит ситуация в Китае, где у одного из крупнейших девелоперов страны Evergrande обнаружились финансовые трудности. "Ситуация с Evergrande свидетельствует, что в китайской системе очень много уязвимостей, и трудно понять, в какой момент в дело вмешается китайское правительство. Это оказывает давление на доверие инвесторов", — прокомментировала газете Wall Street Journal главный стратег компании Principal Global Investors Сима Шах (Seema Shah).