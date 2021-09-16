МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Национальный клиринговый центр (НКЦ, входит в группу "Московская биржа") получил от налогового регулятора США (IRS, Internal Revenue Service) статус квалифицированного дилера деривативов, что упростит клиентам Мосбиржи работу с активами американских компаний, сообщается на сайте биржи. Мосбиржа 27 сентября начнет торги иностранными ценными бумагами за валюту

"Национальный клиринговый центр… получил от налогового регулятора США (Internal Revenue Service, IRS) статус квалифицированного дилера деривативов (Qualified Derivatives Dealer, QDD). Это позволит Московской бирже расширить возможности банков и брокеров при операциях с ценными бумагами американских компаний, в том числе на денежном рынке", — говорится в сообщении.

Профессиональные участники торгов смогут более эффективно использовать механизм маржинального кредитования при обслуживании частных инвесторов на рынке акций Мосбиржи, добавляется в сообщении.

Благодаря полученному статусу НКЦ сможет администрировать эквивалентные дивидендам доходы по американским ценным бумагам, в частности доходы, передаваемые в рамках сделки РЕПО, когда дата составления списка владельцев для получения дивидендов приходится между датами исполнения первой и второй частей РЕПО, отмечает Мосбиржа. Это исключает каскадирование налога при передаче дохода по цепочке сделок РЕПО. При этом НКЦ избавляет покупателя по первой части РЕПО от необходимости самостоятельно осуществлять удержание налога.

"Полученный статус позволит НКЦ расширить возможности участников клиринга по управлению ликвидностью и будет содействовать дальнейшему росту масштабов бизнеса всей группы", — приводятся в сообщении слова зампредседателя правления НКЦ Георгия Урютова.