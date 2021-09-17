МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрыли торги пятницы преимущественно ростом на фоне коррекции после активных распродаж днем ранее, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций торгуется в легком минусе

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,2%, до 3613,97 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,3%, до 2446,05 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1%, до 24920,76 пункта. Южнокорейский KOSPI вырос на 0,33%, до 3140,51 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — опустился на 0,76%, до 7403,7 пункта, а японский Nikkei 225 — поднялся на 0,58%, до 30500,05 пункта.

В пятницу азиатские инвесторы покупали акции компаний, существенно подешевевшие в ходе предыдущих торгов. Тогда давление на рынки оказала статистика из Японии и КНР, а также сообщения о финансовых трудностях одного из крупнейших китайских девелоперов Evergrande.

"В целом настроения на рынках остаются мрачноватыми, поскольку инвесторы колеблются между подходом "покупай во время спада", который так хорошо зарекомендовал себя в прошлом, и растущим списком экономических и рыночных рисков, которые становятся все более очевидными", — отметил аналитик Oanda Крэг Эрлам (Craig Erlam), чье мнение приводит агентство Ассошиэйтед Пресс.

Поддержку японской бирже оказало улучшение ситуации с заболеваемостью коронавирусом в стране. Еще одним позитивным фактором стало снижение курса иены по отношению к доллару, которое благоприятно для японских экспортеров. Курс доллара к иене растет в пятницу до 109,88 иены за доллар со 109,7 иены.