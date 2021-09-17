Основные фондовые рынки АТР закрыли торги преимущественно ростом на фоне коррекции
МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрыли торги пятницы преимущественно ростом на фоне коррекции после активных распродаж днем ранее, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,2%, до 3613,97 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,3%, до 2446,05 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1%, до 24920,76 пункта. Южнокорейский KOSPI вырос на 0,33%, до 3140,51 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — опустился на 0,76%, до 7403,7 пункта, а японский Nikkei 225 — поднялся на 0,58%, до 30500,05 пункта.
В пятницу азиатские инвесторы покупали акции компаний, существенно подешевевшие в ходе предыдущих торгов. Тогда давление на рынки оказала статистика из Японии и КНР, а также сообщения о финансовых трудностях одного из крупнейших китайских девелоперов Evergrande.
"В целом настроения на рынках остаются мрачноватыми, поскольку инвесторы колеблются между подходом "покупай во время спада", который так хорошо зарекомендовал себя в прошлом, и растущим списком экономических и рыночных рисков, которые становятся все более очевидными", — отметил аналитик Oanda Крэг Эрлам (Craig Erlam), чье мнение приводит агентство Ассошиэйтед Пресс.
Поддержку японской бирже оказало улучшение ситуации с заболеваемостью коронавирусом в стране. Еще одним позитивным фактором стало снижение курса иены по отношению к доллару, которое благоприятно для японских экспортеров. Курс доллара к иене растет в пятницу до 109,88 иены за доллар со 109,7 иены.
https://1prime.ru/Financial_market/20210917/834728396.html