МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров, Елена Лыкова. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают на следующей неделе снижения российского рынка акций по индексу Мосбиржи, а также сползания рубля к доллару и евро вслед за нефтью, свидетельствуют данные опроса, проведенного РИА Новости. Цена газа в Европе выросла, преодолев 800 долларов за тысячу кубометров

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индексы Мосбиржи и РТС снизятся на следующей неделе на 1% до 3996 пунктов и на 0,9% — до 1729 пункта, соответственно, ожидают эксперты.

Цена на нефть марки Brent сползет на 1,4 доллара до 73,8 доллара за баррель, курс евро на форексе останется немного выше 1,17 доллара, оценивают аналитики.

Курс доллара прибавит около 20 копеек до 73,04 рубля, евро – 15 копеек, до 85,6 рубля, ожидают аналитики.

ДРАЙВЕРЫ РЫНКА

Очень важное заседание ФРС может как оставить рынок на плаву, так и подстегнуть коррекцию. Цифры по инфляции и занятости в США оставляют главе ФРС Джерому Пауэлу простор для маневра, его выступление поддержит рынки, а прогнозы уменьшат ряды боящихся стагфляции, выразил надежду Валерий Вайсберг из "Велес Капитала".

"Значительное внимание рынков будет приковано к намекам относительно дальнейшей денежно-кредитной политики в США и новостям из Поднебесной. Скорее всего, рынки могут нервно реагировать на выходящие информационные сообщения", — отмечает Андрей Манько из "РИА Рейтинга". Цена нефти чуть усиливает снижение параллельно укреплению доллара

Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка считает, что рынки пока не учитывают такой сценарий: тема ужесточения политики ФРС будет довлеть над рынками и на следующей неделе. Он замечает, что до самого заседания представители ФРС уже публично высказываться не смогут, и рынки вынуждены будут самостоятельно трактовать выходящую статистику по США, а она будет достаточно показательной.

"Так, во вторник будет опубликован отчет по потребительской инфляции в стране, в четверг выйдут данные по розничным продажам, а в пятницу — индекс потребительской уверенности Мичигана. И если инфляционное давление, скорее всего, останется высоким, то данные по американскому потребителю могут не порадовать. Таким образом, ужесточение политики ФРС пусть и будет плавным, но может происходить при ослаблении экономической активности, что способно побудить инвесторов занимать более консервативные позиции перед заседанием", — говорит он.

"Рынок нефти после впечатляющего скачка цен на газ, скорее всего, в ближайшие месяцы не провалится по ценам вниз. Добыча ОПЕК+ на этом фоне будет уверенно расти, что хорошо для рубля и слегка уменьшит эффект от импорта инфляции", — полагает Вайсберг.

"Сырьевые рынки могут продолжить рост. Давление на нефтяные цены со стороны Китая, после объявления продаж из стратегических запасов, оказалось краткосрочным. Важнее с точки зрения сырьевого рынка внешнеполитическое сближение Китая и США, которое может обусловить увеличение спроса на сырье", — говорит Владимир Евстифеев из банка "Зенит".

РУБЛЬ ПОПАДЕТ ПОД ДАВЛЕНИЕ

Рост котировок нефти поддерживался перебоями в работе нефтяных объектов после урагана в Мексиканском заливе, однако по мере восстановления их работы цены на "черное золото" будут снижаться, рассуждает Варвара Пономарева из банка "Санкт-Петербург", говоря о факторах курсообразования рубля.

"Курс доллара достигал минимумов с конца июня, но вряд ли в первой половине новой недели он сможет повторить такую динамику. Инвесторы будут пребывать в ожидании заседания ФРС и вряд ли проявят высокий спрос на рисковые активы, в том числе и на рубль", — считает она.

По ее мнению, при неожиданном ужесточении ДКП в США курс доллара может временно превысить 74 рубля, а в целом ожидается, что на следующей неделе курс будет колебаться в диапазоне 72,25-73,75 рубля. Рубль обновляет локальные максимумы вслед за нефтью

От рубля стоит ожидать перехода к более значительному краткосрочному ослаблению при закреплении доллара и евро выше 73,20 рубля и 86 рублей, соответственно, оценивает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".

ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ

По мнению Локтюхова, российскому рынку акций в условиях ожидаемого ухудшения внешнего фона будет сложно не откатиться от уровня 4000 пунктов по индексу Мосбиржи, проторговываемого на этой неделе.

Он опасается некоторого усиления тенденции к фиксации прибыли в "фишках". Тем не менее, охлаждение рынка, как ему представляется, пока будет носить умеренный характер, а индекс Мосбиржи сможет удержаться в диапазоне 3900-4000 пунктов, в котором он находится с конца августа. Ждет ли мир очередная торговая война

ДИВИДЕНДНЫЕ ИСТОРИИ

Нефтегазовые компании будут подвержены фиксации прибыли в случае коррекции цен на энергоносители, а в металлургическом секторе будут следить за способностью металлов вернуться к повышению, считает Кожухова из ИК "Велес капитал".

Особенно низко в текущий момент находятся акции золотодобывающих компаний, которые могут предпринимать попытки повышения при любых отскоках золота от локальных минимумов, полагает она.

Скорее всего, лучше рынка будут акции нефтегазовых компаний, а хуже рынка бумаги ретейлеров, считает Манько.

Локтюхов допускает, что слабая статистика по КНР может привести к более сильной просадке акций металлургического сектора, в первую очередь, сталелитейных компаний.

"Среди бумаг, способных противостоять возможному ухудшению настроений на рынке, мы выделяем акции Мосбиржи, остающиеся весьма привлекательными с фундаментальной точки зрения, "Алросы" — ввиду скорой выплаты обильных промежуточных дивидендов (8,79 рубля; "отсечка" 18 октября), а также "фишки" электроэнергетического сектора, заметно отстающего от рынка", — добавляет он.