Итоги прошедшей недели чисто внешне смотрятся совершенно не выразительными. Человеку, не вникающему в суть дела, может показаться, что продолжается «запиливание» текущих уровней с минимальным отклонением от нулевых отметок. Да оно и правда, что можно сказать о рынке, если за 5 торговых дней индекс Dow Jones (DJIA-30) потерял целых 0,06%! Чуть бОльшие, но все равно минимальные потери и в его младших братьях — в индексах S&P500 и NASDAQ, где снижение составило соответственно 0,57% и 0,47%. Однако такая благостная картина смотрится только внешне. Если взглянуть на обороты, которые стабильно росли в течение всей недели, а в пятницу прыгнули и в итоге попали даже в ТОП-3 по величине за этот год, то станет понятно, что на нашем мертвом фондовом болоте проснулись черти и всякая другая «напасть», которая собирается устроить маленький (а может быть даже и не маленький!?) шабаш. К этому стоит еще добавить и достаточно резкое укрепление доллара по отношению к корзине ведущих мировых валют, что в свою очередь привело к мини обрушению товарных рынков в целом, и рынка драгоценных и цветных металлов в частности. Все вдруг вокруг зашевелилось и стало выходить из летней спячки. Ах, ну да — ведь лето-то уже закончилось!